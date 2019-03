Confesiunile actorii principali ai legendarului film The Silence of The Lambs: ERAU TERIFIAŢI unul de celălalt

Actriţa americană Jodie Foster a mărturisit că ea şi actorul britanic Anthony Hopkins s-au simţit înfricoşaţi unul de celălalt în timpul filmărilor pentru thrillerul premiat cu cinci Oscaruri "Tăcerea Mieilor/ The Silence of The Lambs", relatează contactmusic.com.

Actriţa - aflată la o conferinţă organizată la Festivalul South by Soutwest (8 - 17 martie), din Austin, Texas - a explicat că nu filmul în sine a speriat-o, ci prestaţia colegului de breaslă din Marea Britanie. Foster a mai povestit că ea şi actorul britanic nu s-au aflat faţă în faţă în timpul celebrei scene a interogatoriului. Plasarea lor faţă în faţă a fost imposibilă având în vedere felul în care era aranjat platoul de filmareEa a spus că poate fi observată cu uşurinţă reacţia ei, la o nouă vizionare a filmului, deoarece se poate vedea că personajul său nu se uită la personajul interpretat de Hopkins, ci la obiectivul camerei de filmat. Hopkins se afla pe platou, "dar cu mult în spatele camerei" şi ea îi auzea doar vocea în timpul filmărilor. În mod similar, în timpul filmării replicilor sale, Hopkins nu o putea vedea pe Foster, dar îi auzea vocea. Actriţa a recunoscut că interacţiunile cu Hopkins au fost terifiante pentru că acesta avea "o voce înspăimântătoare". În ultima zi a filmărilor, Foster s-ar întâlnit cu Hopkins în timp ce lua prânzul şi i-a mărturisit acestuia că s-a simţit înspăimântată de el. La auzul declaraţiei, actorul britanic a avut o reacţie similară, susţinând că şi el s-a simţit speriat de Foster. Filmul "Tăcerea mieilor" (1991) spune povestea lui Clarice Starling, o tânără poliţistă recrutată de FBI, interpretată de Jodie Foster, care reuşeşte să prindă un criminal în serie cu ajutorul unui alt personaj psihotic, canibalul extrem de inteligent Hannibal Lecter, interpretat de Anthony Hopkins. Lungmetrajul a câştigat cinci premii Oscar în 1992, inclusiv la categoria "cel mai bun film", impunându-se totodată la categoriile "cel mai bun actor în rol principal" (Anthony Hopkins), "cea mai bună actriţă în rol principal" (Jodie Foster), "cel mai bun regizor" (Jonathan Demme) şi "cel mai bun scenariu adaptat" (Ted Tally).