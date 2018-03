Conferinţa interparlamentară de la Chişinău a atras atenţia presei internaţionale ca: tucson, roanoke, lufkindailynews, voanews, yahoo, kyivpost, dailymail, businessinsider, washingtonpost, abcnews şi mobile.nytimes.

Tematica abordată şi discursurile susţinute de participanţi au fost prezentate de mass-media din Europa şi din Statele Unite.



Jurnaliştii de la Associated Press au scris despre declaraţia comună a preşedinţilor parlamentelor din Georgia, Moldova şi Ucraina. Agenţia de ştiri susţine că apelul subliniază îngrijorarea profundă legată de prezenţa militară rusă pe teritoriile acestor state.



Cei trei demnitari şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la sprijinul coordonat, oferit din exterior pentru mișcările separatiste, care incită la ură pe criterii etnice și lingvistice, se arată pe site-ul Voice of America.



Cei de la New York Times îl citează pe şeful legislativului, Andrian Candu, care a declarat că "după 26 de ani, Moldova este în continuare un teritoriu ocupat."

Washington Post scrie că liderii parlamentelor din Georgia, Moldova şi Ucraina şi-au reafirmat angajamentul faţă de integrarea europeană, pe care au calificat-o drept cel mai eficient instrument pentru asigurarea prosperităţii şi securităţii.



Daily Mail scrie că Rusia are o mie de soldaţi în stânga Nistrului. Jurnaliştii adaugă că Rusia a purtat un război cu Georgia în 2008, în urma căruia două provincii separatiste şi-au declarat independenţa şi ambele sunt susţinute financiar şi militar de Rusia.

Publicaţia online Business Insider notează că preşedinţii celor trei parlamente fac apel la îmbunătăţirea capacităţilor de contracarare a ameninţărilor hibride cu care se confruntă.



Conferinţa interparlamentară de la Chişinău este reflectată şi pe fluxurile de ştiri ale unor portaluri din Statele Unite, cum ar fi Lufkin Times sau Roanoke News.