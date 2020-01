Conferinţă de pace la Berlin: Acord privind respectarea embargoului asupra armelor

(UPDATE)

Liderii principalelor ţări implicate în conflictul din Libia s-au angajat duminică să respecte embargoul asupra armelor, decis în 2011 de Organizaţia Naţiunilor Unite, a anunţat cancelarul german, Angela Merkel, duminică, după conferinţa internaţională privind conflictul libian desfăşurată la Berlin.



"Am convenit că vrem să respectăm acest embargo asupra armelor şi că acest embargo va fi controlat mai strict decât înainte", a declarat oficialul german într-o conferinţă de presă la finalul negocierilor, conform France Presse.



Cancelarul Germaniei a anunţat că la conferinţă a fost convenit un acord care stabileşte un plan de pace pentru Libia, ''un proces obligatoriu", şi vor urma rapid acţiuni pentru a implementa ceea ce s-a convenit. Prima întâlnire pentru consolidarea încetării focului urmează să aibă loc curând, a spus ea, citată de dpa.



Merkel le-a mulţumit participanţilor, printre care liderii Rusiei şi Turciei, pentru "o atmosferă foarte constructivă" în timpul discuţiilor.

Ştirea iniţială:

O conferinţă internaţională dedicată Libiei a început duminică la Berlin cu scopul de a consolida încetarea focului şi de a pune bazele unui proces de pace, informează Agerpres.



Summit-ul, care reuneşte unsprezece lideri din ţările implicate în conflict şi mai multe organizaţii internaţionale, a început cu puţin înainte de ora 14:00 GMT şi este de aşteptat să se încheie seara târziu cu adoptarea unei declaraţii comune.



Negociat timp de câteva săptămâni, textul de acord, văzut de AFP, solicită încetarea ingerinţelor străine şi respectarea unui embargo asupra livrărilor de arme în ţara africană, într-un context de armistiţiu fragil pe teren. Embargoul a fost decretat în 2011 de ONU, dar a rămas în mare parte literă moartă.



Ar urma, de asemenea, să fie lansat un apel la încetarea totală şi durabilă a ostilităţilor pe teren, în timp ce dezbaterea privind posibilitatea trimiterii unei forţe internaţionale la faţa locului pentru a verifica realitatea acesteia câştigă teren.



Cancelarul german Angela Merkel şi ministrul de externe Heiko Maas au purtat discuţii cu cei doi protagonişti ai crizei din Libia, premierul libian Fayez al-Serraj şi comandantul Khalifa Haftar, în cancelaria sa, înainte de începerea conferinţei, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german. Potrivit DPA, discuţiile cu liderii facţiunilor aflate în război în Libia au fost ţinute separat.



Simplul fapt că mareşalul Haftar, şeful Armatei Naţionale Libiene (LNA), participă la conferinţă este considerat un succes al diplomaţiei germane, care a spus totuşi că nu trebuie să existe aşteptări mari.



În afară de cei doi rivali libieni, au răspuns apelului de a participa la reuniunea de la Berlin preşedintele francez, Emmanuel Macron; rus Vladimir Putin, turc Recep Tayyip Erdogan, egiptean Abdel Fattah el-Sisi, premierul italian Giuseppe Conte şi britanic Boris Johnson, precum şi secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, între alţi actori implicaţi, scrie EFE.



Întâlnirea are deja şi nemulţumiţi: Marocul şi Grecia, care nu au fost invitate, dar şi Tunisia, care a refuzat o invitaţie considerată prea tardivă. Totuşi, Algeria va fi reprezentată.



Conferinţa are loc sub egida ONU, care îl recunoaşte pe al-Serraj drept şeful legitim al guvernului Libiei. Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, este oficial gazda reuniunii.



Liderii turci şi ruşi sunt în centrul atenţiei la Berlin: ei joacă un rol central în Libia profitând de vidul lăsat de europeni şi de mişcarea de retragere generală a Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Putin şi Erdogan, promotorii unui acord de încetare a focului, care încă nu are semnătura lui Haftar, au organizat deja o întâlnire anterioară, potrivit presei turce.