Conectat la apeduct, canalizare, dar şi agent termic. Locuitorii din Pârliţa vor primi ajutor medical într-un Centru de Sănătate modern

Embed:

Cei peste 3.000 de locuitori ai satului Pârliţa, din raionul Făleşti, vor fi consultaţi de doctori şi vor primi ajutor medical într-un Centru de Sănătate modern.



Până acum, oamenii erau primiţi într-o clădire veche şi condiţii proaste. După o renovare capitală, instituţia arată altfel, a fost conectată la apeduct, canalizare, dar şi agent termic.



"Podele deteriorate, într-o starea rea, condiţiile nu erau deloc bune. Faţă de punctul medical vechi şi acesta, sunt foarte satisfăcută, cu o plăcere am venit, sunt uimită şi mulţumită", a menţionat o femeie.



"Pereții erau crăpați şi podeaua era crăpată. Şi pacienţilor le era greu, veneau oamenii cu plapumele de acasă. Suntem tare mulţumiţi", a completat o altă femeie.



Medicii din localitate spun că aproape îşi pierduse speranţa că vor ajunge să lucreze în condiţii normale.



"Pereții crăpați, clădirea detonată, era foarte rău, era la etajul doi şi pacienţii urcau foarte greu, am avut foarte multe plângeri în privinţa la asta. Acum este ceva super, super", a declarat Gheorghe Şoldan, medic de familie.



"Acum suntem ca în rai, avem condiţii foarte bune, pe care le-am visat", a menţionat Angela Colibaba, şefa Centrului de Sănătate Pîrliţa, raionul Făleşti.



Lucrările de renovare au început în această primăvară, la iniţiativa Consiliului Raional Făleşti, care a alocat pentru reparaţii 75 de mii de lei. Costul total al proiectului este de aproape 700 mii de lei, iar cea mai mare parte din cheltuieli a fost acoperită de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.



"Pentru conducerea raionului acest oficiu de sănătate este realizarea de ultimă oră, în acest an, şi ne bucură extrem de mult", a declarat Iraida Bînzari, președinta raionului Fălești.



"Suntem bucuroşi că locuitorii satului Pîrliţa o să beneficieze de condiţii bune, aş spune eu foarte bune în care locuitorii satului să treacă nu doar controale curative, dar în cel mai mare procent, să treacă controlul medical profilactic", a declarat Oleg Belbas, șef Agenție teritorială Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.



Centrul de Sănătate din Pârliţa, înregistrează anual peste 12 mii de solicitări.