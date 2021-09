Conductă avariată. Mii de locuitori din Bubuieci şi din sectorul Ciocana al Capitalei, fără gaze naturale

"M-am trezit dimineața și când să pornesc aragazul, am crezut că s-a stricat chestia asta cu care se aprinde și căutam chibrite. Nimeni nu ne-a anunțat nimic, dar am auzit că s-a întâmplat un accident ceva noaptea și atât", a menţionat o localnică."Trebuia să pună înștiințare că n-o să fie două zile, măcar să ne pregătim. Să știm că o să închidă gazul, sunt cu copii, sunt bătrâni. Iată un simplu ceai, ce să fac? Apă cu zahăr să beau?", a spus o altă localnică."E foarte rău, nu e bună situația. Trebuiau sa anunțe că nu va fi. Mereu ne anunțau dacă nu va fi apă sau ceva, dar acum nu ne-au anunțat nimic", a menţionat o femeie."Tot satul e rămas fără gaz, nu doar o casă sau două și nici nu știm care e cauza", a precizat o altă locuitoare din Bubuieci."Ne-au spus că este o defecțiune undeva la fabrica de cărămidă. Tot de la oameni am aflat pentru că pe drum ne vedem și ”Aveți gaz? Aveți gaz?”, pentru că toți avem nevoie de gaz. Sperăm că până seara ne vor conecta că de altfel nu știu ce ne facem fără gaz", a declarat o altă localnică.Muncitorii de la „Chișinău-gaz” încearcă să remedieze problema cât mai repede, dar nu au precizat când va fi reluată alimentarea cu gaz. Avaria a afectat o conductă la care sunt conectate toate gospodăriile din comuna Bubuieci şi peste 160 de consumatori de pe străzile Uzinelor şi Industrială din sectorul Ciocana. Potrivit "Chișinău-gaz", agentul economic ar fi făcut lucrări cu abateri de la documentația de execuţie. Antreprenorul riscă să fie amendat şi va fi obligat să achite despăgubiri materiale.