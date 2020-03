Conducerea preturii sectorului Buiucani al Capitalei, acționată în judecată după ce responsabilii au evacuat câteva anexe din curtea unei gospodării

Conducerea preturii sectorului Buiucani al Capitalei, acționată în judecată. Se întâmplă după ce, la începutul lunii februarie, responsabilii au evacuat şi demolat, forţat, câteva anexe din curtea unei gospodării la sol din centrul oraşului. Aceştia au dispus şi evacuarea unui coteţ de găini şi iepuri, în caz contrar, vor duce păsările la grădina zoologică din Capitală. Pretura Buiucani spune că nu renunţă la ideea de demolare a anexelor şi îi dă termen femeii până la începutul săptămânii viitoare să o facă.

Acest tablou l-a surprins echipa de filmare a postului nostru de televiziune în data de 11 februarie. Atunci responsabilii de la pretura sectorului Buiucani au venit să demoleze construcţiile neautorizate care stăteau de ani de zile, dar şi să evacueze păsările. La aproape o lună distanţă, astăzi, la faţa locului, echipa noastră de filmare a mers încă odată să vadă ce schimbări s-au făcut.



Mai mult, proprietara spune că a acţionat în instanţa de judecată autorităţile locale pentru daunele aduse şi pentru intervenţia ilegală a muncitorilor din 11 februarie.



"Câţi pretori au fost până acum, nimeni nu am avut probleme, câţi primari au fost şi nu a mai fost vreo dispoziţie de demolare, șurile astea se află în planul curţii, se află în documentele cadastrale. Ei au încălcat legea, noi ne judecăm cu dumnealor", a spus proprietara, Eugenia Burgaciova.

"Nu e frumos, construcţiile celea noi le demolăm, dar ce să fac cu caprele astea, ele în curând trebuie să dea naştere unor ieduți, ce mă fac eu, să dau foc, să tai caprele. Ce să fac, eu la vârsta de 82 de ani cu pensia de 1600 de lei, cum să trăiesc", a spus pensionara, Raisa Serjan.



Pe lângă cele patru capre, femeia mai are şi câteva găini. Vecinii spun că nu au o problemă cu aceste capre şi nici cu proprietara lor.



"- Ea mereu îngrijeşte după capre, ea e singură, are nevoie şi ea să se întreţină cumva.

- Nu este miros urât de la capre aici.

- Nu, nu pot să spun că am vreo problemă cu asta, doamna are grijă de ele".



Pe aceeaşi adresă am surprins un muncitor care demola gardul unui bloc de locuinţe. Locatarii spun că au fost impuşi de responsabilii locali să-l scoată, însă, până la urmă au ajuns la o înţelegere cu aceştia.



"Am ajuns la înţelegerea că, avem la dispoziţie o săptămână, ca să demolăm gardul vechi, iar după la loc putem pune alt gard, doar ca acesta să fie identic cu celelalte garduri de la blocurile din preajmă".



"- Gardul acesta stă aici de mai bine de 20 de ani.

- Niciodată nu a-ţi avut proleme, întrebări?

- Niciodată, nici o întrebare, nici o problemă, nimeni nu s-a adresat la noi".



Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, spunea, în această dimineaţă, că proprietara caprelor are la dispoziţie 10 zile pentru a evacua animalele, în caz contrar animalele vor ajunge la grădina zoologică din Capitală.



"Săptămâna trecută am înaintat o prescripţie, o solicitare de a înlătura toate animalele. Există nişte norme legale, iar ele trebuie respectate, vorbim despre normele de întreţinere a animalelor în Chişinău, condiţii sanitare care chiar nu se respectă", a comunicat pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc.