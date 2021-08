Conducerea Parlamentului a depus declarațiile de avere. Ce valoare au bunurile

Conducerea noului Parlament a depus declarațiile de avere şi interese personale pentru anul 2020. Președintele Legislativului, Igor Grosu, a declarat aproape 330 de mii de lei din salariul său şi al soţiei. Alte peste 243 de mii de lei, Grosu i-a obţinut din compensațiile lunare de la Parlament. 1200 de euro i-a primit din închirierea unui apartament, iar cei trei copii ai familiei Grosu au primit alocaţii din România de 5.400 de lei româneşti.

Familia Grosu are opt terenuri în valoare de aproape 149 mii de lei şi şapte bunuri imobile: două case, un apartament şi un spaţiu comercial în valoare totală de 611 mii de lei. Preşedintele Parlamentului mai are un automobil evaluat la 7.800 de euro.



Vicepreşedintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat pentru anul trecut un venit de peste 200 de mii de lei din salariul de deputat. Aproape 184 de mii i-a acumulat din compensaţiile şi indemnizaţiile primite de la serviciu. Familia Bătrîncea are un apartament de 890 de mii de lei şi un credit de 500 de mii de lei la una dintre băncile din ţară.

Celălalt vicepreşedinte al Parlamentului, Mihai Popşoi, a declarat pentru 2020 un salariu de deputat de peste 200 de mii de lei şi compensaţii la locul de muncă de aproximativ 230 de mii de lei. Deputatul PAS a primit şi o bursă de aproape 100 de mii de lei de la Universitatea din Milano.

Soţia lui Popşoi a primit aproximativ 370 de mii de lei salariu de la Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

Mihai Popşoi are un teren de aproape 136 de mii de lei şi patru bunuri imobiliare, între care două apartamente şi o casă, indicată ca demolată. Valoarea totală a bunurilor depăşeşte 765 de mii de lei.

Popşoi are două maşini, una de 11 mii de euro, cealaltă de 90 de mii de lei. El are în conturi bancare peste 843 de mii de lei.