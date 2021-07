Conducerea IGSU a testat zece autospeciale achiziționate în cadrul proiectului SMURD

10 autospeciale achiziționate în cadrul proiectului SMURD-2 sunt gata să intervină în situații excepționale. Este vorba despre opt autospecialele pentru incendii și accidente, precum şi două ambulanțe pentru acordarea primului ajutor şi transportarea victimelor. Înainte de a fi puse în funcțiune, tehnica a fost verificată și testată de către conducerea IGSU.Evenimentul a avut loc vineri seara, sub podul din cartierul Telecentru al Capitalei. Au fost testate compartimentele tehnice, cele medicale şi sistemele de iluminare, deblocare și de descarcerare."Aceasta este doar o parte din tehnica pe care noi am primit-o până acum. Am văzut aceste autospeciale, le-am testat, dar stimați colegi, în spate există un grup de lucru foarte mare. Urmează să primim autospeciale care sunt sofisticate, inclusiv și cu sistem de iluminare.Mașinile performante cu tracțiune 4X4, au peste 190 cai putere și sunt destinate misiunilor de salvare. În țara noastră urmează să mai ajungă alte 4 autospeciale. Astfel, vor fi 14 mașini dotate cu echipament medical performant pentru acordarea primului ajutor calificat, transportarea pacienților la spital, precum și efectuarea lucrărilor de descarcerare. Proiectul transfrontalier SMURD-2 este finanțat de Uniunea Europeană şi are un buget de peste 10 milioane euro. Acesta mai prevede reconstrucția a două puncte de operare SMURD la Ungheni și Cantemir, precum și construcția a patru platforme de aterizare-decolare pentru elicopterele SMURD în preajma a patru spitale din municipiile Chișinău, Bălți și Cahul. Proiectul urmează a fi implementat până la sfârşitul anului viitor.