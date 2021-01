Conducerea Federației Moldoveneşti de Haltere va depune din nou candidatura Moldovei pentru a găzdui un turneu internaţional

Țara noastră urma să găzduiască în 2019 Europenele de haltere rezervate sportivilor în vârstă de până la 20 şi până la 23 de ani. Cu câteva luni înaintea competiției, Republicii Moldova i-a fost retras dreptul de organizare din cauza lipsei relaţiilor diplomatice dintre țara noastră şi Republica Kosovo, ceea ce nu le-ar fi permis sportivilor kosovari să ajungă la turneu.Acum, conducerea Federației vrea să depună din nou candidatura pentru a găzdui competiția continentală."Intenția mea este ca la următoare ședință a Comitetului Executiv, care e programat chiar înaintea de Campionatul European, să redepunem candidatura pentru anul 2022. Am reluat discuțiile cu conducerea ministerului, dar criza politică actuală nu ajută mult, dar ne dorim ceea ce nu am reușit să aducem o competiție internațională în Moldova.", a spus președintele FM de haltere, Antonio Conflitti."Vrem să fie un exemplu pentru tânăra generație. Să le fie mai ușor să vadă ce înseamnă o astfel de competiție. Când este un eveniment găzduit impactul e total diferit. Se simte cum oamenii au o motivație în plus și spun că ei tot vor să încerce.", a menţionat președintele FM de haltere, Antonio Conflitti.Oficialii Federației Moldovenești de Haltere urmează să depună candidatura la ședința Comitetului Executiv al forului european de haltere, ce va avea loc la Moscova la sfârșitul lunii martie.