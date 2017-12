Conducerea, antrenorii și fotbaliștii clubului Real Madrid au venit cu mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă (VIDEO)

Marile cluburi ale Europei au intrat în vâltoarea sărbătorilor de iarnă! Conducerea, antrenorii și fotbaliștii clubului Real Madrid au trimis mesaje de felicitare cu ocazia Crăciunului şi a Revelionului ce se apropie.

"Ne dorim ca anul 2018 să ne aducă mult succes, să avem parte de sănătate și fericire", a menţionat Florentino Perez, preşedinte Real Madrid.

"Galacticii" au rămas mulţumiţi de performanţele obţinute în 2017.

"Am cucerit cinci trofee în 2017 şi am terminat excelent anul ce se duce, reuşind să câştigăm Campionatul Mondial al Cluburilor. Ne dorim să continuăm seria rezultatelor bune şi în anul 2018", a spus Zinedine Zidane, antrenor Real Madrid.



"Consider că a fost un an fabulos, un an istoric atât pentru mine personal, cât şi pentru club. Sacrificiul şi munca depusă ne-au ajutat să câştigăm acele trofee", a precizat Sergio Ramos, undaş Real Madrid.

Şi baschetbaliştii clubului madrilen consideră că au avut o prestaţie bună în acest an.



"Echipa de fotbal a cucerit, practic, toate trofeele posibile, iar noi am câştigat Cupa Regelui pentru a patra oară consecutiv. Am jucat în finalele campionatului naţional şi Euroligii de Baschet, am avut ocazia să triumfăm şi în aceste două competiţii, însă, în orice caz, am acumulat o experienţă bună", a conchis Filipe Reyes, baschetbalist Real Madrid.