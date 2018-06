CONDIŢII MODERNE ÎN SPITALE. Unitatea Primiri Urgenţe din Ungheni a fost renovată (FOTOREPORT)

Medicii de la Unitatea Primiri Urgenţe a Spitalului din Ungheni vor avea parte de condiţii de muncă aliniate la standarde europene.

Clădirea a fost renovată şi dotată cu echipament de ultimă generaţie.

Secţia este acum mai spaţioasă, iar pacienții vor fi triați conform codurilor internaționale, în trei zone, după starea acestora.



"Zona verde, zona galbenă şi zona roşie de resuscitare pentru pacienţii cei mai gravi, examinare pe loc, ultrasonografie, colonoscopie", a spus şeful Unităţii de Primire Urgentă Unghenim, Vadim Rusu.



"Condiţiile s-au schimbat mult, s-au mărit spaţiul pentru asistenţa medicală, pentru că toate serviciile ce nu erau legate de medicină au fost ridicate nivelul doi", a spus directorul spitalului raional Ungheni, Andrei Alexeev.



A fost amenajată şi o sală de reanimare, unde va fi acordat ajutor medical calificat pacienţilor aflaţi în stare gravă.



"Nu am avut monitoarele care sunt performante care ne permit îndată să aflăm parametrii vitali ai pacientului, nu am avut infuzomatele pentru a face procedurile intravenoase, nu am avut chiar şi acest cardiograf performant",. a spus asistenta medicală, Alina Daradaic.



Pacienţii au apreciat eforturile autorităţilor.



"O să fie mai bine. Aparate sunt pentru copii, pentru maturi, pentru toţi, suntem fericiţi pentru raion, pentru tot"



"Serviciile vor fi mai calitative, de ce se spune că am intrat în Europa şi de aceea va fi bine"



"Este bine, este curat , cred că şi îngrijirea faţă de oameni va fi mai bună. Aparataj este, totul curat, inteligent"



Autorităţile centrale anunţă că au planificat lucrări de moderniza şi în alte spitale.



"Unităţi de urgenţă de tip II în care ne aflăm noi urmează până la sfârşitul anului să fie deschise încă două, astfel încheind ciclul de unităţi destinate acestui scop. În total 11 de tip II. Mai rămâne Comratul care va fi la sfârşitul lunii august", a spus ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari.



Renovarea Unităţii Primiri Urgenţe din Ungheni a costat peste trei milioane de lei. Anual, în cadrul instituţiei sunt trataţi 19 mii de pacienţi.