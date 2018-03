CONDIȚII MAI BUNE. Serviciul de urgenţă din Donduşeni are un nou sediu dotat cu mobilă şi blocuri sanitare noi

În trecut, s-au înghesuit în două camere, acum au spaţiu suficient. Noul sediu este dotat cu blocurii sanitare, bucătărie, dar şi săli de conferinţe. Pe lângă faptul că va acorda asistenţă medicală de urgenţă, acesta va servi şi drept centru de instruire pentru medicii de la urgenţă din nordul ţării.Punctul de asistență medicală urgentă din Donduşeni deserveşte 27 de localităţi, iar în acesta lucrează 45 de angajaţi."Acum este super. Chiar e de nota zece. Avem absolut toate condiţiile avem şi vestiar şi duş şi tot. Sală de instruire, sală de şedinţă, bucătărie spaţioasă, avem trei garaje mari la fel minunat", a spus şeful serviciului de urgenţă, Donduşeni, Ina Marcoci."Noi am început a lucra în două camere ei şi şeful, iar în altă cameră erau felcerii şi medici toţi lucrau împreună. Era foarte greu, condiţiile erau rele. Acum avem un sediu care ne place foarte mult", a spus statisticianul Ludmila Prodan."Dormeam pe „rascladuşcă”, într-o cămeruţă mică. Numai noi ştim cum am dormit. Fără încălzire, cu paltoanele de acasă eram îmbrăcaţi, încălţaţi Acum e foarte bine", a spus felcerul Maria Gorceac.Acum, două echipe de medici sunt disponibile să acorde ajutor medical." Următorul pas pe care o să îl facă centrul naţional asta o să fie de acum pregătirea necesarului pentru a deschide încă o echipă. Spaţii deja aveţi", a spus deputatul PDM , Boris Golovin.Pentru reparaţia centrului s-au cheltuit 3,8 milioane de lei, iar lucrările au decurs în jur de patru luni."Aici o să fie şi un centru de instruire preconizat pentru instruirea atât a colaboratorilor cât şi a lucrătorilor din alte instituţii medicale pompieri, poliţişti, etc. Dar accentul se pune pe personalul medical şi auxiliar", a spus directorul adjunct al Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Alexandru Ghidirimschi.Iar deputatul democrat Iurie Chiorescu a spus că în timpul apropiat, în sistemul medical, vor fi făcute mai multe investiţii."Sunt sigur că condiţiile sunt foarte bune deoarece noi ştim în ce condiţii aţi activat anterior. Anul 2018 este cu siguranţă un an al schimbărilor, iar sistemul spitalicesc nu face niciun fel de diferenţiere", a spus deputatul PDM , Iurie Chiorescu.În ultimii doi ani, Centrul Naţional de Medicină Urgentă Prespitalicească a modernizat şi a deschis 26 de sedii pentru serviciul de urgenţă.