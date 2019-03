Condiţii mai bune. Secţia de terapie din Criuleni a fost reparată CAPITAL

foto: publika.md

Pacienţii de la spitalul raional din Criuleni vor avea parte de condiţii mai bune pentru tratament. Secţia de terapie a fost renovată complet, pentru prima oară în ultimii 60 de ani. Acum, aceasta este dotată cu echipament modern şi mobilier nou. Cheltuielile s-au ridicat la opt milioane de lei, bani oferiţi de autorităţile elveţiene.



Secţia deserveşte anual aproximativ 2.700 de persoane. Printre pacienţi se numără şi Feodora Chirilova, în vârstă de 74 de ani, care vine din satul Ustia, raionul Dubăsari. Femeia are probleme cu inima şi tensiunea arterială. Când a păşit pragul secţiei renovate, a rămas impresionată.



"Nici nu avem ce zice faţă de atunci. Atunci nu avem nici unde pune farfuria cu mâncare, erau taracani şi şoareci şi de toate. Erau nişte paturi că ne cădeau picioarele pe plasă, dar acum e de o plăcere. Nici acasă nu e aşa", a povestit Feodora Chirilova, o pacientă.



Acum pacienţii au parte de toate condiţiile necesare.



"Tot ce e aici ne place. Păreţii sunt pereţi, paturile sunt paturi, pe jos e curăţenie, wc-urile sunt foarte curate, băile."



"Foarte bune condiţii, suntem mulţumiţi. Am trecut în secţia asta, am fost în altă secţie şi nici nu se discută. Totul e la nivel înalt."



Personalul medical spune că datorită echipamentelor moderne, pacienţii vor avea parte de un tratament eficient şi mai rapid.



"Erau condiţii inumane de existenţă. Acum avem condiţii cu adevărat bune, care ne face plăcere nu numai nouă, dar şi pacienţilor", a spus Olga Croitoru, şefa Secţiei Terapie, Spitalul Raional Criuleni.



"Îmi place foarte mult condiţiile care s-au făcut. Ca tânăr specialist, asta este o posibilitate de a mă dezvolta în continuare şi desigur de a rămâne aici", Doina Dracinscaia, o asistentă medicală.



La evenimentul de inaugurarea a fost prezent şi secretarul general de stat de la Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţie Sociale, Boris Gîlca, dar şi o delegaţie din Elveţia.



"Astăzi spitalul raional Criuleni este unul din cele mai bune spitale din republică. Cu siguranţă poate fi un viitor spital regional. Mă bucur pentru colegii mei, pentru siguranţa pacienţilor care se vor trata aici."



"Suntem fericiţi că putem continua activitatea. Vrem să vă ajutăm pe fiecare dintre dumneavoastră, să ajutăm ţara, în special în domeniul sănătăţii", a declarat Beat Wicky, un reprezentat al autorităţilor elveţiene.



Anual, în spitalul raional Criuleni sunt trataţi peste 12 mii de pacienţi.