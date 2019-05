CONDIŢII MAI BUNE PENTRU ELEVI: Blocurile sanitare ale şcolii din Ialoveni, reparate

Elevii Gimnaziului "Grigore Vieru" din Ialoveni nu vor mai fi nevoiţi să folosească toaletele vechi şi insalubre din incinta instituţiei de învăţământ. Guvernul a alocat 200 de mii de lei pentru renovarea acestora. Ieri, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, a fost într-o inspecţie la acest gimnaziu.



"Tot curge pe pereţi şi ei se dărâmă. - Din ce an este edificiul? - Dat în exploatare în 94. - Şi mirosul e oribil."



Din cele 12 blocuri sanitare din instituţie, doar trei sunt funcţionale. Aşa că cei aproape 200 de elevi sunt nevoiţi să stea în rând sau să folosească toaleta din curte.



"Avem multe probleme, în special iarna, pentru că au mulţi ani, se defectează şi sunt nevoiţi să meargă afară. Copiii mici, pe timp nefavorabil este... ", a spus profesoara, Diana Castraveţ



Iar servitoarele spun că, din cauza aglomeraţiei din toalete, le este foarte greu să menţină curăţenia.



"Cum nu aş spăla cu clor, lenor, este miros, pentru că noi spălăm cu clor, stăm în genunchi, de la mirosul acesta dor ochii. Imposibil aşa de lucrat", a spus servitoarea, Maria Spânu.



"Când trag de aţă se face pe jos doar apă. Trebuie strâns. Cu mânile speli cârpa ceea murdară, iar o scurgi, iar ştergi. Ei, mai pe scurt, e greu", a spus servitoarea, Elena Brăileanu.



Lucrările de reparaţie vor începe luna viitoare, aşa că la începutul anului de învăţământ, elevii vor avea parte de condiţii mai bune.



"Nu fac faţă cerinţelor, am ajuns în situaţia în care s-au spart ţevile, au pătruns apa în pereţii de pe coridoare. În sfârşit vom avea şi noi condiţii bune şi elevii noştri vor beneficia de blocuri sanitare care corespund cerinţelor şi normelor de astăzi", a spus directoarea gimnaziului din Ialoveni, Tatiana Plăcintă.



Proiectul urmează a fi implementat cu ajutorul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova.



"Problema grupurilor sanitare a fost întotdeauna în vizorul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. De aceea în februarie am aprobat o hotărâre de Guvern cu alocarea unor sume de bani consistente, de câteva sute de mii de lei, către 22 de instituţii din cinci raioane ale Republicii Moldova", a spus ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



Pentru renovarea blocurilor sanitare din cele 22 de instituţii, Guvernul a alocat 5 milioane de lei.