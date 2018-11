Condiții mai bune pentru elevi. Acoperişul şcolii primare din Peresecina a fost renovat capital

Condiții mai bune pentru copii care învață la școala primară din satul Peresecina. Acoperișul instituției a fost renovat capital cu aproximativ un milion de lei.

Odată cu trecerea anilor, acoperișul s-a deteriorat semnificativ, iar școala devenise nesigură pentru copii, dar și pentru învățători.

"Acum este mai frumos, mai multe condiții sunt. Copii se simt mai în siguranță."

"Acum acoperişul este foarte frumos, sper să nu mai cada, ţin minte, picura foarte des, pereţii erau umezi şi trebuia în fiecare an reparaţie."

"A căzut podul şi pe coridoare, şi într-o clasă, în a doua clasă a căzut, în sala sportivă a căzut podul. Până anul acesta erau multe temeri, căci am avut cazuri când am avut noroc că nu a căzut podul în timpul lecţiilor", a declarat Maria Sercheli, învăţătoare.

De multe ori atunci când ploua afară, părinţii își țineau copiii acasă, de frica unei nenorociri.

"Erau nişte condiţii foarte urâte pentru copii pentru a învăţa, era un pericol. Acum suntem mândri de ce-au făcut şi le mulţumim tuturor."

Directorul instituţiei spune că lucrările au durat aproape două luni.

"A fost schimbat parţial şi lemnul. Ne mai rămân lucruri, trebuie podul de făcut unde a suferit în urma apei să le reparăm", a spus Ion Chistol, directorul şcolii primare din Peresecina.

Cu aproximativ 67 de mii de lei au contribuit sătenii, dar și băștinașii plecați peste hotare.

"Am contribuit şi noi, puţin, atât cât am putut, am contribuit. Faţă de cum a fost acoperişul înainte, ploua chiar în clase, suntem foarte mulţumiţi, ne bucurăm."

Cu o contribuție de 225.000 de lei a venit și guvernul Elveţiei.

66.000 de lei au fost alocaţi de autorităţile locale, administraţia şcolii a oferit 400.000 de lei, iar 200.000 de lei au fost alocaţi de Consiliul Raional Orhei.