Condiții mai bune pentru angajații Oficiului Poștal din satul Corlăteni. A fost inaugurat un nou sediu

Angajații Oficiului Poștal din satul Corlăteni, raionul Râșcani, vor munci în condiții mai bune. Noul sediu, care a fost inaugurat, este dotat cu tehnică şi mobilier modern.



Ani de-a rândul, angajații Oficiului Poştal din Corlăteni au muncit într-o clădire cu pereții fisurați și plini de igrasie. Noul sediu a fost construit de la zero. În acest scop au fost cheltuite 340 de mii de lei.



"Să dea Domnul să fie și lumea mulțumită. Când intra acolo, chiar aveam cuvinte urâte, că încăperea era într-un dezastru. Dar aici o să fie și locuitorii mulțumiți și noi o să fim mulțumite", a spus poștașul Lilia Glavan.



"Condițiile, cum le vedeți, lasă de dorit. Sunt crăpături, pereții crapă, e foarte frig. Nu am avut cu ce să ne încălzim, era miros de mucegai. Condițiile erau foarte rele", a spus șefa Oficiului Poștal Corlăteni, Rîșcani, Feodora Gordela.



Și localnicii sunt mulţumiţi de noile condiţii.



"E bine, încăperea e frumoasă, condițiile sunt mai bune, e cald, e bine, acolo era într-o stare mai rea. Mulțumim tuturor care au contribuit."



"Ne pare bine de noul local, că nu o să stăm în mizeria ceea, în poșta ceea ne cădea păianjenii în cap, o să intrăm în ceva curat."



Responsabilii de la „Poşta Moldovei” spun că în acest an urmează să fie renovate 15 oficii. În plus, instituția își va lărgi gama de servicii prestate.



"Acesta este un oficiul poștal modern, gen nou este un proiect al "Poștei Moldovei" care este pus în derulare deja de vreo doi ani. Acolo unde sunt oficiile deteriorate de tot, unde nu are sens să investim atâția bani ca să reparăm ceea ce este vechi, s-a luat decizia ca toate acestea vor fi schimbate prin așa tipuri de oficii poștale", a spus directorul general, „Poșta Moldovei”, Serghei Năstas.



În ultimii cinci ani, din sursele „Poștei Moldovei”, au fost renovate 350 de oficii, adică aproape jumătate din câte sunt în țară.