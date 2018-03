Condiții mai bune la grădinița din satul Zastânca. Sediul instituției a fost renovat cu sprijinul Guvernului României

Micuții din satul Zastânca, raionul Soroca, au parte de condiții mai bune la grădiniță. Sediul instituției a fost renovat cu sprijinul Guvernului României. În instituţie a fost schimbat sistemul de încălzire, geamurile, acoperișul și s-a făcut izolarea termică a clădirii.

Mai mult, autoritățile au construit o anexă și au deschis o grupă creșă.

Adriana Dichii are doi copii de doi şi patru ani. Tânăra mămică spune că și-a ținut micuții acasă pentru că în grădiniță nu erau suficiente locuri. După deschiderea unei noi grupe, copiii vor frecventa instituția preșcolară, iar Adriana va putea merge la serviciu.



"Băiețelul l-am dat la patru ani. Am stat doi ani cu dânsul acasă.Pentru că nu erau locuri.Cu fetița s-a primit deja mai repede. Eram chemată la serviciu, dar eu le spuneam că nu pot merge pentru că nu aveam cu cine să las copii", a spus locuitoare a satului Zastânca, Soroca, Adriana Dichii.



La fel vor face și alte mame.



"Am așteptat mult. Suntem mulțumiți și de grupa mare și de cea mic. Suntem mulțumiți că ne putem duce și la muncă. Condițiile sunt bune, e cald"



Angajații instituției recunosc că cea mai mare problemă era lipsa spațiului.



"Grupele au fost foarte încărcate la noi,am avut mulți copii. Mulțumită grupei care s-a construit sunt mai puțini copii, adică norma. Ne încălzeam cu sobele, apa nu avem, o aduceam de la fântână la bucătărie, WC", a spus educatoare la grădinița din Zastânca, Ina Scripnic.



"Ne pare bine că am reușit să aprovizionăm toți copiii de vârstă timpurie cu loc în grădiniță. Acesta e un lucru foarte important pentru localitatea noastră", a spus directorarea grădiniței din satul Zastânca, Galina Tonofa.



Pentru reparaţia capitală a instituţiei au fost alocate 1,5 milioane de lei din banii nerambursabili oferiţi de Guvernul României.



"La prima etapă a fost reparat complet acoperişul, s-a făcut termoizolarea blocului, sistemul de încălzire,în blocul de bară. În a doua etapă a fost construită o anexă pentru grupa creșă", a spus directorul FISM, Mircea Eșanu.



La inaugurare au fost prezent şi ambasadorul României la Chişinău.



"Cred că este important ca acest proiect să continuie.Sper că cu acest program să aducem o părticică din Europa in inima, în sufletul și în mintea locuitorilor de aici", a spus ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță.



Grădinița din Zastânca este frecventată de 65 de copii. Pentru renovarea și dotarea grădinițelor din Republica Moldova, statul român a alocat 26 de milioane. De aceste fonduri au beneficiat 845 de grădinițe. În alte 70 de instituții preșcolare lucrările de reparație sunt în toi.