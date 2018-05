Condiţii mai bune la gimnaziul din Săiţi. După aproape 90 de ani de la fondare, clădirea va fi reparată capital

Gimnaziul din satul Săiți, raionul Căușeni, prinde viață. După aproape 90 de ani de la fondare, pentru prima dată clădirea va fi reparată capital. Asta după ce Consiliul raional Căușeni și Consiliul județean Dâmbovița din România au alocat câte 2,7 milioane de lei pentru lucrări. În primă fază a fost reparat acoperişul.

Tatiana Didenco este profesoară în acest gimnaziu de 36 de ani. Ea spune că până acum stătea la ore cu frică, pentru că era pericol să cadă pereții sau tavanul.

"Când am venit la lucru, am apucat clădirea cu sobe. Făceam focul în sobe și ieșea fum. Un an în urma s-au prăbușit pereții adăugători, dincolo cade tavanul", a declarat Tatiana Didenco, profesoară la gimnaziul din Săiți, Căușeni.

Administrația şcolii, dar şi elevii sunt bucuroşi că instituţia este renovată:

"A fost o echipă de băieți serioși și au lucrat foarte bine. Lucrau noapte până tîrziu, până la 12."

"E bine. ne-au făcut un cadou și e frumos. E bine că au reparat și nu mai curge apă în școală."

"E bine, pentru că copiii care stau acolo vor sta într-un mediu mult mai frumos."

Părinții spun că nu vor mai sta cu grijă, pentru că odraslele lor vor fi în siguranţă la lecţii.

"Condiții mai bune pentru copii cu baie, cu veceu înăuntru."

"E o școală minunată, iar reparația aceasta se cere de foarte mult timp."

Preşedintele raionului spune că este mulțumit de prima etapă a lucrărilor și așteaptă cu nerăbdare ca proiectul să ajungă la final.

"A doua etapă o să renovăm deja saloanele pentru învățământ. O să schimbăm ușile, ferestrele podelele", a spus Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni.

Ministerul Educației își dorește ca, până la 1 septembrie, toți elevii să aibă parte de școli renovate.

"Observăm în ultimul timp că întreg teritoriul Republicii Moldova s-a transformat într-un șantier și se investește foarte mult, mă bucură, în domeniul educației. Este o realizare a unor obiective concrete pe care echipa guvernamentală, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și le-a propus și le realizează în practică", a spus secretarul de stat de la Ministerul Educaţiei, Igor Şarov.

În gimnaziul din satul Săiți învață 240 de copii.