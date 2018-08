Condiţii mai bune în noul an de studii. Lucrările de reparație în căminele studentești din Capitală sunt în toi

Căminele studenţeşti au intrat în febra pregătirilor pentru noul an de studii. Cot la cot cu muncitorii lucrează şi unii studenţi.



Nicolae Voitic face masterul la Universitatea Pedagogică "Ion Creangă". Tânărul spune că a reuşit deja să-şi facă reparaţie în cameră.



"Reparaţia a început cu încleierea tapetelor, am schimbat întrerupătoarele, prizele, becurile, podul tot l-am dat cu var să fie alb, să fie curat. Sunt mulţumit de odaia mea", a spus Nicolae Vartic, student.



Pentru reparaţii în cele cinci cămine studenţeşti ale Universităţii Pedagogice, administraţia instituţiei a alocat în jur de 150 de mii de lei.



"Până la momentul dat o fost verificată sistema de încălzire, o fost verificată electricitatea, s-a instalat hitranţii, s-au instalat lăzi pentru hidranţi", a zis Alexandru Verstivschi, administratorul căminului.



De asemenea, se fac lucrări la reţelele termice.



" Umplem sistema cu apă, îi dăm aer, şi în timpul ăsta apa circulă în toată sistema, şi scoatem murdăria afară".



Şi căminele Universităţii Tehnice din Moldova au intrat în reparaţie.



"Pentru noi să fie frumos, şi pentru copiii noştri. Să le placă, să aibă dragostea să intre în cămin".



"Am dat jos tencuiala vece s-a tencuit din nou, s-au vopsit pereţii, am făcut lucrări de reparaţie. Acum ce faceţi? - Acum vopsim plinta."



În acest an, pentru reparaţia celor 12 cămine de la UTM au fost alocaţi peste un milion şi jumătate de lei.



"Prin camere, holuri, facem deja tencuiala, sistema de electricitate. Şi cel mai important în toate căminele ne-am axat pe sistema de apă, canalizare", a declarat Dorin Trifimciuc, director tehnic UTM.



În majoritatea căminelor studenţeşti, cazarea va începe la sfârşitul lunii august.