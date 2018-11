CONDIŢII MAI BUNE ÎN CĂMINE: Tinerii vor avea acces gratuit la Wi-Fi şi apă caldă

Acces la Wi-Fi, apă caldă, maşini de spălat şi de uscat hainele. De toate aceste condiţii vor avea parte gratuit în viitorul apropriat studenţii şi elevii care locuiesc în cămine. Noile prevederi se găsesc într-un proiect de hotărâre care a fost aprobat în ultima şedinţă Guvern.

Studenţii care stau în căminul nr. 2 al Universităţii Tehnice nu au nicio maşină pentru spălat hainele, iar dacă au nevoie de internet trebuie să se descurce pe cont propriu.



"Avem nevoie de internet în primul rând pentru studii şi mai ales dacă venim din alte localităţi, avem nevoie pentru a vorbi cu cei de acasă. Dacă avem nevoie să ne spălăm hainele, atunci asta este cu plată şi nu e în cămin. Personal mi le spăl într-un vas."



"Ne-am dori să avem maşini de spălat automate. Asta ar fi un lucru extraordinar, mai ales pentru traiul în comun."



Victor Popuşoi este student în anul patru la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Studentul spune că a fost nevoit să-şi tragă singur internet în cameră, pentru că toate programele în care lucrează sunt online.



"Internet am, dar noi am semnat contractul. Plătesc 140. Ar fi bine gratuit să fie, eu de exemplu tot timpul mi-l petrec în faţa la calculator, iar fără internet eu nu aş putea face nimic.



Iniţiativa de a crea condiţii de trai mai bune în cămine aparţine celor de la Tineretul Democrat. Pentru această iniţiativă, ei au mers şi au colectat peste cinci mii de semnături de la studenţi.



"Încă în luna aprilie noi am lansat campania "pentru tineri". Ne dorim în cadrul acestei campanii să schimbăm, să ameliorăm şi să facem acest lucru în parteneriat cu studenţii din cămine, cu administraţia universităţilor cât şi cu ministerul de resort.



"Majoritatea studenţilor trăiesc în condiţii proaste, mai ales cei din colegii. La ora 23:00 se stinge lumina ca tinerii să se odihnească, mai sunt cămine în care ca trebuie să te înscrii în rând ca să faci duş, iar noi ne dorim să schimbăm acest lucru."



În Moldova sunt 82 de cămine în care sunt cazaţi aproximativ 20 de mii de studenți.