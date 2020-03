Condiţii la standarde europene pentru copii. Două grădiniţe din satul Colibaşi, raionul Cahul, RENOVATE

Două grădiniţe au fost reparate din bani oferiţi de România și Germania.Natalia Vasilache, care e de 37 de ani educatoare, spune că niciodată în grădiniţă nu au fost condiţii atât de bune."Am beneficiat de reparaţia în baie, avem apă caldă, de veceuri. Toate veceurile funcţionează. Condiţiile pentru copii sunt prielnice pentru copii a creşte şi a frecventa grădiniţa noastră", a menţionat Natalia Vasilache."La început curgea acoperişul, nu aveam încălzire, aveam sobe. Nu aveam canalizaţie, nu aveam mobilă pentru copii. Toţi am tins ca grădiniţa noastră să devină cea mai frumoasă, cea mai bună şi una model pentru celelalte grădiniţe", a declarat Lidia Crasnov, directoarea grădiniţei numărul 2 "Ghiocel"."Condiţiile sunt foarte bune. Pentru mine ca părinte..., aş vrea să rămân aici cu copilul, să nu mă duc acasă. E foarte plăcut"."Nu erau condiţiile cum sunt acum. Erau veceurile afară, curăţenia, geamurile nu erau într-o situaţie foarte bună. Acum totul este ok, foarte bune".Diplomații au fost mulțumiți de lucrări și au dat asigurări că vor depune eforturi în continuare pentru a ajuta copiii din Republica Moldova."Încercăm să aducem o bucăţică, dacă vreţi de standarde europene mai aproape de aceşti copii minunaţi ai Republicii Moldova. Pe de altă parte este vorba de responsabilitate, seriozitate şi angajament", a conchis Daniel Ioniţă, ambasadorul României în Republica Moldova."Ceea ce am realizat în colaborare cu colegii români şi cu susţinerea locuitorilor din Colibaşi dovedeşte că uniţi putem face lucruri frumoase pentru toţi", a declarat Angela Ganninger, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova."Cu ajutorul guvernului României, grantul acordat şi de guvernul Germaniei am ajuns să fim dintre primele instituţii preşcolare care au atins nivelul care este normal să fie într-o instituţie de educaţie timpurie", a precizat Ion Dolganiuc, primarul satului Colibaş.Restul sumei a fost alocată de autorităţile locale. Cele două grădiniţe sunt frecventate de 160 de copii.