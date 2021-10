Condiții insuportabile într-un bloc din Capitală. Țevile de canalizare s-au spart, iar subsolul s-a umplut cu ape reziduale

Condiții insuportabile pentru locatarii unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Țevile de canalizare s-au spart, iar subsolul s-a umplut cu ape reziduale. Oamenii se plâng că sunt nevoiţi să suporte mirosul insuportabil de ani de zile. Cu toate acestea, reprezentanţii Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ spun că au rezolvat problema, iar mizeria care a rămas se va usca.”- Acolo toate ţevile, tot curge, înţelegeţi?- Unde curge acum? De ce spuneţi că curge dacă acolo nu sunt scurgeri?- Dar cât rahat este acolo?- El se va duce.- Unde se va duce?”Locatarii spun că s-au adresat de mai multe ori la Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ, dar fără rezultat."Această problemă are mai mult de zece ani. În ultimii doi ani, mergem la Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ ca la serviciu. În ultima jumătate de an este insuportabil să stăm aici. Aici era aşa un miros, credeam că locuim la staţia de epurare"."A ieşit tot. Repede au venit şi au închis, dar aici aşa un miros că nu vrei să vii acasă, să intri în casa asta. Un miros de toaletă. Cred că aici au schimbat, dar în interior au uitat să închidă şi toată canalizarea se ducea în subsol. Intri acolo până la genunchi în mizerie."Locuitorii blocului susţin că responsabilii le-au spus să-şi rezolve problema din banii proprii."Mie mi-a spus contrariul. Casa dvs este privatizată? Da. Dacă e privatizată, strângeţi bani şi faceţi. Noi nu suntem obligaţi să vă facem asta".Această mamă locuieşte la primul etaj al clădirii şi povesteşte că, din cauza mizeriei, copilul ei se îmbolnăveşte frecvent."Copiii tușesc. Este insuportabil. Condiţiile de trai sunt insuportabile. Am obosit să stau în concediu medical cu copiii, să-i tratez. Aţi văzut, acolo sunt viermi pe podea".Contactaţi de postul nostru de televiziune, reprezentanţii Întreprinderii Municipale de Gestionare a Fondului Locativ au venit la faţa locului şi, fără a intra în subsolul cu pricina, au declarat că au rezolvat anterior problema şi acolo totul deja se usucă."Am efectuat lucrări de schimbare a unei porţiuni de ţeavă din canalizare în mărime de 6 metri. La moment, apa se duce conform... La moment nu curge nicio canalizare", a declarat Oxana Semicev, inginer şef ÎMGFL.După ce s-au certat cu locatarii şi i-au acuzat că aruncă în toaletă diverse lucruri, printre care prosoape care blochează frecvent sistemul de canalizare, reprezentanţii Întreprinderii le-au spus că vor veni să cureţe mizeria din subsolul blocului. Echipa noastră a aşteptat o oră la faţa locului, dar aşa şi nu a mai venit nimeni.