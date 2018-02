CONDIŢII BUNE PENTRU PACIENŢI. Secţia Primiri Urgenţe a Spitalului Căuşeni, renovată (FOTOREPORT)

"Avem cardiodifibrilatorul. Acesta este un aparat din cel mai sofisticat din care le avem. Mai avem și electrocardiograf cel mai nou care este posibil să fie", a spus șeful de secție, Svetlana Bobeica."Aparatul este pentru a măsura tensiunea pacientului și oxigenarea în sânge a pacientului și pulsul. Ecranul arată că are tensiunea 140/78, 83 bătăi de inimă și 99 oxigenarea în sânge. Ni s-a ușurat munca. E mai bine" , a spus asistenta medicală, Irina Dicusari.Au fost achiziţionate, de asemenea, paturi noi, scaune cu rotile, brancarde și a fost construită de la zero o boxă specială pentru transportul sanitar."Cel mai interesant este că toate analizele le facem pe loc și foarte repede. Ne-au spus să așteptăm puțin și ni le eliberează.""Eu sunt răcită, adică încă nu știu exact ce am și m-am adresat aici. Văd că totul e curat, e aranjat, aparate noi. Foarte bine.""Mi se pare mai bine decât cum o fost. Acum e mai îngrijit. Poți să te așezi, să stai de vorbă, să te consulte. "La inaugurarea secției au fost prezenți mai mulți oficiali atât din partea Guvernului și ai Parlamentului."Unitatea Primire Urgențe este de fapt o nouă abordare în tratamentul pacienților. Etse un nou model de organizare a serviciilor medicale. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit și au dotat această secție", a spus deputata PDM , Valentina Buliga."Transformările în domeniul de sănătate vor continua. Anul 2018 este un an al acelor reforme așteptate de populație pentru serviciile calitative."Datorită investiţiilor, numărul celor care s-au adresat după ajutor s-a dublat."Anul curent noi la ziua de azi avem peste 2300 de adresări. Anul trecut am avut 1500. 44% din persoanele care s-au adresat au beneficiat în primul rând de examinare și au fost spitalizați. Restul desigur că au fost tratați, date recomandări", a spus secretar de stat în domeniul sănătății, Boris Gîlcă.Inițiativa de a da o nouă viață instituţiei medicale aparține președintelui raionului Căușeni."Am făcut o vizită la spitalul raional Ana și Alexandru a orașului Căușeni și am văzut niște lucruri care erau într-o stare deplorabilă unde împreună cu directorul spitalului am convenit să renovăm unitatea primire urgență", a spus președintele raionului Căușeni, Nicolae Gorban.Renovarea secţiei Primiri Urgenţe a costat peste trei milioane de lei. Cheltuielile au fost acoperite de Consiliul Raional și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare.