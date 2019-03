Condiții bune pentru elevi! Bazinul liceului George Meniuc din Capitală a fost renovat

foto: facebook

Elevii liceului teoretic "George Meniuc" din Capitală au cel mai modern bazin din incinta instituţiilor de învăţământ din Chișinău. Dupa mai bine de 20 de ani, cât a stat nefuncţională, piscina a fost renovată după ce primăria Chişinău a oferit în acest sens aproape şase milioane de lei. Bazinul respectă toate standardele de calitate şi are toate autorizațiile de funcționare. Pe lângă asta, copiii au vestiare, dușuri, şi sunt supravegheați în permanență de către un medic şi un antrenor.



Piscina are 60 de metri pătrați şi o adâncime de 1 metru şi 10 cm. Săptămânal, una din cele trei lecţii de educaţie fizică, elevii claselor a II-a - IV-a şi-o petrec la bazin înotând.



" Înotăm cu braţele înainte !!"



"Ne antrenăm, înotăm, facem scufundări. "



"E mai bine decât la lecţiile de educaţie fizică. Am învăţat să înotăm cu braţele la spate şi multe altele. Este mai bine şi mai sănătos."



"L-am învăţat pe un coleg să stea cu capul în apă şi cu picioarele în sus. Este mai bine aici."



Apa din bazin este filtrată periodic, astfel încât să nu pună în pericol sănătate copiilor. Acum, aici fac ore de înot în jur de 400 de copii, dar până la sfârșitul lunii va fi gândit un orar nou, așa încât mai mulți copii să poată frecventa bazinul.



"Înotul îmbunătăţeşte la copii căile respiratorii, sistemul nervos central, plămânii, dar şi inima. Noi îi învăţăm aici de la zero, sunt din cei care deja pot înota, dar pentru cei care nu pot avem plute, saltele, mingi, care ne ajută să-i dezvoltăm", a spus Adrian Zghibarță, antrenor.



Directorul liceului susţine că în viitor bazinul ar putea fi frecventat şi de elevii altor instituţii de învăţământ.



"La moment frecventează doar elevii de aici, pe viitor ar putea fi posibil doar pentru copiii care au probleme de sănătate şi medicul le-a prescris să înoate. Aşa că ar fi posibil să lucrăm şi cu copiii din cartier", a declarat Nicolae Babuc, directorul liceului teoretic George Meniuc.



La balanța Direcției Educație din cadrul Primăriei sunt în jur de 20 de bazine. Dintre acestea activează doar trei, unul la grădiniţa numărul 225, altul la grădiniţa numărul 32 şi al treilea la liceul "Nicolae Gogol". Restul însă nu funcţionează din cauza condiţiile deplorabile.



"Vrem să începem a reinvesti în bazine. Cheltuielile de întreţinere a bazinului respectiv sunt de 1,3 milioane lei pe an. Pentru acest an noi am alocat deja pentru tot ce înseamnă întreţinere, salarizare, îngrijirea personalului. Este şi un punct medical pentru copii în caz că au nevoie. Sunt toate condiţiile, copiii şi antrenorii sunt fericiţi", a menționat Ruslan Codreanu, primar interimar al Capitalei.



În total, la liceul teoretic "George Meniuc" din Capitală învață 1200 de copii.