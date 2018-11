CONDAMNAŢI LA SCLAVIE. Zeci de ucraineni, racolați şi forţați să muncească la câmp pe gratis

Foto: digi24.ro

Robie în secolul 21. 94 de persoane au fost racolate din 22 de localitaţi ale Ucrainei şi forţate să muncească la câmp pe gratis. Şefii grupării criminale ar fi un cuplu, format dintr-un georgian şi o ucraineancă. Aceştia propuneau oamenilor din familii social-vulnerabile câte 450 de grivne pe zi, iar cazarea şi mesele gratuite. În realitate - au fost impuşi să trăiască în condiţii mizere şi riscau să fie bătuţi dacă nu respectau condiţiile. Oamenii spun că atunci când au fost racolaţi li s-au dat alcool şi ţigări, astfel încât nu-şi amintesc cum au ajuns în baraca din regiunea Odesa.



Această femeie a plecat din Kiev. Când a înţeles că munca nu va fi remunerată, iar condiţiile de viaţă sunt inacceptabile, victima sclaviei a încercat să discute cu cea care angajat-o, cu intenţia că vrea să plece acasă.



"I-am zis să-mi dea paşaportul şi banii şi eu merg acasă. Femeia a spus că nu-mi va da nimic şi că mă va ucide. După aceea am mers să strângem cartofi. Acolo am văzut cum erau bătuţi oamenii."



În aceeaşi situaţie s-au pomenit şi alţi oameni.



"Lucram în condiţii extrem de dificile - de la 6 dimineaţa până la 7 seara. Ne-au luat paşapoartele. Nici în locul unde trăiam nu erau condiţii mai bune. În lenjerie erau gândaci, iar în câteva camere păduchi. Ni se dădea mâncare numai să nu murim de foame."



"Când am ieşit în câmp şi ne-au arătat ce avem de făcut, am observat că se ţipa. În cazul în care te revoltai se aplica violenţa fizică. Am decis să fug, dar au reuşit să mă prindă şi m-au bătut violent."



Potrivit poliţiei, 13 persoane fac parte din gruparea criminală. Toţi au fost reţinuţi în momentul când încercau să racoleze alţi oameni. Suspecţii riscă să petreacă următorii 15 ani după gratii.