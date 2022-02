Condamnarea unui medic ginecolog la închisoare a reaprins discuţiile despre necesitatea adoptării unei legi care să apere pacienţii dar şi medicii

Condamnarea unui medic ginecolog la închisoare din cauza unei erori medicale soldate cu decesul unui nou-născut a reaprins discuţiile despre neglijenţa medicală şi despre necesitatea adoptării unei legislaţii care să apere şi pacienţii, şi personalul medical.



"În lume, în fiecare an mor foarte mulți pacienți din cauza erorilor medicale. Și medicii nu ajung după gratii. Aceste greșeli se întâmplă chiar și în țările cu sisteme medicale bune și dezvoltate. Și a condamna un medic este crud și greșit.”, a declarat Rodica Grama, expert în legislație și management în sănătate.



Potrivit Rodicăi Gramma, e nevoie de un fond de asigurări separat, din bugetul căruia să fie plătite despăgubiri pacienților care au avut de suferit din neglijența cadrelor medicale.



Fostul medic-șef la reanimare, iar acum deputat din partea PAS, Adrian Belîi, a promis în campania electorală că va face tot posibilul ca legea neglijenței medicale să fie adoptată. El consideră că erorile medicale ar trebui decriminalizate.



"În momentul de față, drepturile unui medic sunt asigurate de administrația spitalului, de sindicat sau de un avocat, pe banii medicului. Practica arată că într-un final medicul rămâne față în față cu persoana vătămată și cu sistemul.", a declarat deputatul PAS,, Adrian Belîi.



Am luat legătura şi cu medicul condamnat recent pentru decesul unui nou-născut. Acesta a refuzat să comenteze situaţia şi ne-a spus că va face declaraţii după o decizie definitivă a instanţei. Medicul nu exclude posibilitatea adresării la CEDO.



În Moldova nu există statistici oficiale privind decesele şi problemele de sănătate provocate de neglijenţa cadrelor medicale și nici despre condamnările penale pentru malpraxis.



În străinătate, cadrele medicale sunt obligate să încheie asigurări de malpraxis, similare poliţelor de răspundere civilă din domeniul rutier. În plus, există Consilii Medicale care analizează toate plângerile pacienţilor şi care decid dacă există o culpă medicală. În cazul unor erori medicale, Consiliul Medical stabileşte dacă a fost vina medicului, iar rudele sau pacientul primesc despăgubiri din partea companiei de asigurări. Dezacordurile sunt soluţionate în instanţă, dar cazurile în care cadrele medicale sunt condamnate la închisoare cu executare sunt destul de rare.



În România, cadrele medicale sunt obligate să prezinte anual la locul de muncă un certificat de liberă practică, act eliberat de Consiliul Medicilor pe baza asigurării de malpraxis şi a punctajului acumulat la cursuri de pregătire şi specializare obligatorii.

Cei care nu au certificat de liberă practică nu mai pot lucra în domeniul medical.