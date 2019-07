CONCURSUL SE PRELUNGEŞTE. Numirea noilor judecători la CC se amână

foto: publika

Numirea noilor judecători ai Curţii Constituţionale se amână. Consiliul Superior al Magistraturii a extins cu două săptămâni termenul limită de depunere a dosarelor pentru cele 2 posturi care revin CSM. Decizia a fost luată după ce termenul iniţial a expirat vineri, iar astăzi candidaţii au venit să susţină prima probă - interviul.



CSM a anunţat că motivul îl constituie numeroasele solicitări din partea organizaţiilor nonguvernamentale, care au cerut mai multă transparenţa în procesul de desemnare a judecătorilor la Curtea Constituţională. Jurnaliştii au vrut să ştie mai multe despre candidaturile depuse, cum ar fi cea a Domnicăi Manole, exclusă din sistem prin decret al şefului statului, cercetată penal şi achitată recent, după schimbarea guvernării. Manole a candidat şi la alegerile parlamentare în circumscripţia Cimişlia, din partea blocului ACUM, dar fără succes.



"A fost o hotărâre pronunţată, în exercitarea atribuţiilor mele de serviciu. Şi instanţa de judecată, însăşi procurorul a renunţat la învinuire. Este prezumţia nevinovăţiei, doar o sentinţă irevocabilă, are efecte juridice", a spus Domnica Manole, candidat.



Judecător al Curţii Constituţionale vrea să devină şi mătuşa lui Alexandru Machedon, cel mai generos sponsor al PPDA. Tatiana Răducan susţine că nu are nicio legătură cu politicul.



" - Aveţi vreo legătură cu Platforma Demnitate şi Adevăr, pentru ştim că Alexandru Machedon este un susţinător aprig.

- Eu sunt judecător în demisie. Conform legii privind statutul judecătorului, nu am dreptul să particip la dezbateri politice", a declarat TATIANA RĂDUCAN, candidat la funcţia de judecător al Curţii Constituţionale.



Un alt candidat este Teodor Cârnaţ, prins cu minciuna în 2017, când a picat testul poligraf atunci când a vrut să ajungă preşedinte al Autorității Naționale de Integritate. El e convins că are şanse să devină magistrat la Curtea Constituţională.



"Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să cântărească trecutul fiecăruia în parte, şi trebuie să aprecieze care din candidaţi merită să ocupe funcţia de judecător la Curtea Constituţională bazându-se pe activitatea anterioară, pe profesionalism, pe aspectul umanităţii, şi nu în ultimul rând, pe trecutul lui istoric", a menționat Teodor Cârnaț, candidat la funcţia de judecător al Curţii Constituţionale.



Judecătorii Curţii Constituţionale şi-au dat demisia in corpore. Instanţa are şase magistraţi numiţi pentru un mandat de şase ani. Potrivit legii, doi sunt numiți de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii. Până în prezent, 42 de persoane s-au înscris la concursurile anunţate de cele trei instituţii.