Concurs pentru pădurarii din Moldova şi România. Probele inedite la care au fost supuşi participanţii

24 de pădurari din ţară şi trei din România şi-au demonstrat abilităţile în cadrul unui concurs naţional. Evenimentul s-a desfăşurat în localitatea Albota de Sus din Taraclia, iar concurenţii s-au întrecut la şase probe.

Una dintre cele mai interesante a fost cea în care participanţii trebuiau să recunoască specia păsărilor după ciripit.

"Priveghetoarea are mai multe glasuri, mai multe sunete, dar merla mai puţin, dar se aseamănă. 38 de ani, deja vreai nu vreai le ştii", a spus Mihai Codreanu, pădurar din raionul Şoldăneşti.

Printre cele mai inedite probe a fost şi determinarea speciilor de arbori după seminţe, lemn şi frunze.

"Determinarea lemnului după structură, după scoarţă, după richidon, după fisurile de pe richidon şi după coloritul lemnului", a spus Nicolae Papav, pădurar din România.

Deşi, pare de necrezut, unii pădurari au identificat copacii doar după sunet.

"Când bate vântul, frunzele la plopul cutremurător, tremură, se aude. Este obligaţia pădurarului, dacă lucrează în pădure, el trebuie să le determine ce fel de arbore este", a spus Valeriu Ţurcan, pădurar din raionul Edineţ.

Pădurarii au fost puşi la încercare să calculeze masa lemnoasă. Unii concurenţi s-au descurcat şi fără riglă.

"Dacă ajungi în pădure şi nu ai metru, iată aici la mine e un metru, la buric două degete am un metru şi am măsurat pur şi simplu cât are lungimea stivă", a spus Anatolie Tomescu, pădurar din raionul Cimişlia.

La competiţia din acest an a participat şi o doamnă, care a demonstrat rezultate remarcabile. După jumătate de viaţă petrecută în pădure, Anastasia Ciobanu ştie de ce o femeie silvicultor poate fi mai bună decât un bărbat pădurar.

"Poate să fie mai curajoasă şi mai încrezută în sine", a spus Anastasia Ciobanu, pădurar în raionul Călăraşi.

Concursul a ajuns la a 20-a ediţie.

"Este un concurs care stimulează şi valorifică potenţialul colaboratorilor noştri", a spus Nicolae Munteanu, director-adjunct al Agenţiei Moldsilva.

Potrivit datelor, în ţara noastră, peste patru mii de oameni muncesc în sectorul silvic.