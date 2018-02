CONCURS LA MÂNCAT LIME. Un bărbat din China a mâncat 117 felii de lime (VIDEO)

Întrecere cu gust acru în China. Un bărbat a mâncat 117 felii de lime şi a câştigat 800 de dolari. Totul s-a întâmplat în cadrul unui concurs la care au participat mai multe persoane, dar nimeni nu a mai reuşit să înregistreze o astfel de performanţă.

Întrecerea a fost filmată, iar imaginile au fost postate pe internet.

Sweet and sour victory: Guy eats 117 lemons in one sitting for cash prize (Video via Pear Video) https://t.co/Sqrio00PB5 pic.twitter.com/QOT4NZtJTo