Concurs în Capitală. Dansatori din patru ţări s-au întrecut pe ritmuri de dans

Dansatori din patru ţări s-au întrecut pe ritmuri de cha-cha-cha, Quickstep, Vals, Tango şi Samba, în cadrul unui concurs organizat în Capitală. În total, au participat în jur de 300 de tineri din Molova, România, Ucraina, Bulgaria. Primii care au ieşit în ring au fost micii concurenţi, care au între şase şi 12 ani.



Această pereche de dansatori a venit din Ucraina. La ai lor şase ani, micuţii spun că pratică dansul de o jumătate de viaţă.



" - Am avut emoţii, dar puţine. - A fost super."



Iar aceşti tineri au venit de peste Prut.



"După atâţia ani de dans nu mai avem emoţii. Am reuşit ieri să vedem Centrul Chişinăului şi ne-a plăcut, e deosebit şi diferit faţă de ce este la noi."



" Fac dans de vreo şase ani. Nu am foarte multe emoţii, dar e mişto concursul, e diferit. "



Concurenţii din ţara noastră au emoţii, dar au încercat să demonstreze că sunt cei mai buni.



"Dansăm de doi ani împreună, dar facem dans de trei ani. Am dansat la categoria junior de dansuri latino. Suntem în finală."



"A fost stresant pentru mine, am avut mari emoţii. De fiecare dată când trec pe parchet, am emoţii să nu fac ceva cum nu trebuie şi să nu trec mai departe. "



Organizatorii spun că nu au mai adunat niciodată 300 de dansatori la o competiţie.



"Avem o experienţă foarte mare în ce priveşte organizarea concursurilor de acest gen, doar că la nivel naţional. Acum am decis să facem unul internaţional", a declarat Oxana Bondari, organizatoare.