CONCURS DISTRACTIV DE PAŞTE. Clubul Speranţa Nisporeni a organizat un concurs distractiv de ciocnit ouăle

La clubul Speranţa Nisporeni s-a intrat deja în spiritul sărbătorilor pascale. Cu ocazia Sfintelor Sărbători fotbaliştii au organizat un concurs distractiv de ciocnit ouăle. Jucătorii s-au împărţit în două tabere: unii au luat ouă roşii, iar alţii - ouă galbene.



În final echipa condusă de Ştefan Efros a câştigat în faţa celei, căpitanul căreia a fost ales proaspăta achiziţie a Speranţei, burkinabezul Narcisse Bambara. S-a dovedit că ouăle roşii au avut coaja mai tare.

Imediat după încheierea competiției învingătorii s-au dat în spectacol.



"A fost o competiție interesantă, distractivă. Noi am fost echipa cu ouăle roşii, deoarece suntem echipa învingătorilor, Speranța. Cu acest prilej vreau să felicit toți oamenii cu această sfântă sărbătoare - Paştele. Vreau să spun tuturor că Hristos a înviat!", a declarat Viorel Primac, atacant Speranţa Nisporeni.



"Vrem să le dorim tuturor, din partea echipei Speranţa Nisporeni, un Paşte Fericit alături de cei dragi! Să fie pace în Moldova, pentru că sărbătoarea asta este una sfântă şi trebuie să fim cu toţii mai buni", a zis Ion Arabadji, fundaş Speranţa Nisporeni.



"Iisus Hristos ne-a dat un imbold puternic să credem in minuni si să luptăm până la urmă, orice nu s-ar întâmpla. Ne-a făcut să credem că imposibilul nu există. Noi, Speranța, mereu vom crede in aceste valori", a spus Cristian Efros, antrenor Speranţa Nisporeni.



Gruparea din Nisporeni va întâlni pe 14 aprilie echipa Dinamo-Auto Tiraspol în etapa a treia a Diviziei Naţionale.