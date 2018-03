CONCURS DE ÎNOT PE GER CUMPLIT la Sankt Petersburg. Sportivii au înotat la temperatura de -12 grade Celsius

FOTO: PUBLIKA.MD

Temperaturile sub zero grade Celsius nu i-au speriat pe iubitorii de sporturi extreme să se întreacă înot în apele îngheţate ale râului Neva.



Aproximativ 160 de amatori de senzații tari s-au adunat la Sankt Petersburg lângă cetatea Petropavlovsk pentru a-și dovedi rezistența la temperatura de minus 12 grade Celsius. Ei au concurat în 7 probe la 6 categorii de vârstă. Cel mai tânăr participant are 10 ani, iar cel ma vârstnic - 80 de ani.



"E ca un adevărat drog. Te simţi atât de fericit când ieşi din apă. Multe emoţii şi te simţi plin de viaţă."



Sportivii ruşi au cucerit cele mai multe medalii, 55 de aur, 40 de argint şi 29 de bronz.