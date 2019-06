Concurs de hipism la Fântâniţa. 12 jochei s-au întrecut în cadrul unei competiţii

foto: blog.hotelguru.ro

12 jochei au participat la Fântâniţa, raionul Drochia, la o competiţie mai puţin obişnuită în Moldova. Evenimentul a adunat amatori de hipism din nordul ţării şi din Găgăuzia.



Concurenţii s-au pregătit intens pentru această cursă.



"Vă antrenaţi des? Des, foarte des. Acuma nu are răbdare, el înţelege că azi sunt întrecerile şi nu are răbdare deja să se întreacă."



Echipajele au concurat în funcție de vârsta animalului. La categoria cailor de până la 3 ani, primul la finiș a ajuns echipajul din Ceadîr Lunga.



"A fost ceva mai greu căci în competiţie era şi omul care ne-a învăţat toate secretele acestui tip de sport. Învăţăm zilnic de la el, ne ajută. Sunt mulţumit."



Unii, însă, cu greu și-au putut stăpâni animalele, așa că au fost nevoiți sa iasă din cursă.



"Nu vrea să asculte, trage la căruţă, acolo el mai stă cu alţi doi cai, s-a deprins cu ei şi nu a vrut să se ţină până la urmă. Sunteţi mulţumit de rezultat? Da, tare, după o pauză de doi ani, e tare bine, mi-a plăcut."



Concurenţii au fost încurajați de zeci de spectatori.



"Este foarte frumos, o atmosferă foarte bună."



"Am fost şi anul trecut, eu sunt de la nord, la noi nu se prea face aşa ceva, e o plăcere. Cine iubeşte animalele, caii, de exemplu, vin şi primesc plăcere."



Oamenii au profitat de ocazie și au încins grătare chiar pe hipodrom.



Cursa de cai se desfăşoară în satul Fântâniţa pentru al treilea an consecutiv.



"De fapt, competiţiile astea se practică mai mult la centrul şi sudul Moldovei, dar cu iniţiativa mai multor sportivi călăreți din sat care au avut curajul de a-şi procura cai de rasă orlov, căci doar cu aşa rasă pot participa", a declarat Veaceslav Babuci, primarul satului Fântânița, Drochia.



Pe lângă cursele de cai, cei prezenţi au avut parte și de un concert de zile mari, la care au venit mai multe ansambluri artistice.