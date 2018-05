CONCURS CIUDAT ÎN ANGLIA: Sute de oameni alergă după roţi de caşcaval

foto:

An de an, sute de oameni se adună într-un orășel englez pentru a participa la o competiţie veselă și, în acelaşi timp, periculoasă. Acesta presupune lansarea unei roți de cașcaval din vârful unui deal. Pentru a câștiga, participanții trebuie să o prindă.



Evenimentul se desfăşoară sub atenţia strictă a medicilor, din cauza accidentelor suferite frecvent de concurenţi. Nici anul acesta nu a fost o excepţie.



"În 2015 mi-am fracturat glezna când sărbătoream, iar în 2010 am avut probleme la rinichi."



"Particip pentru a doua oară aici. Am fost anul trecut și este cel mai interesant lucru pe care l-am făcut vreodată. Trebuie să mă întorc aici."



Evenimentul se desfăşoară de mai bine de 200 de ani pe dealul Coopers, cunoscut pentru faptul că are o pantă foarte abruptă.