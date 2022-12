Concluzii la sfârşit de an. Preşedintele Maia Sandu, în discuţie cu ambasadorii acreditaţi în ţara noastră

Am fost ajutaţi să răspundem la criza energetică, a fost facilitat accesul la resurse energetice, am primit sprijin financiar pentru compensaţiile din facturi şi am primit bani prin Platforma de Sprijin pentru Moldova. Despre toate astea a avut preşedintele Maia Sandu la întâlnirea prin videoconferinţă, de la sfârşit de an, cu ambasadorii străini acreditaţi în ţara noastră.

După ce au fost trase liniile pentru 2022, şeful statului a menţionat şi câteva priorităţi pentru anul viitor. Integrarea europeană, securitatea energetică și reforma justiției, precum și dezvoltarea economică și atragerea investițiilor, a enumerat Maia Sandu.

Discuțiile online cu Ambasadorii acreditați în Republica Moldova, inclusiv cei care au reședința în alte capitale, este o practică lansată de Președinta Maia Sandu acum un an. Ele permit informarea din prima sursă privind situația la zi din țară, dar și abordarea directă a subiectelor de cooperare bilaterală.