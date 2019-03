Concertul folcloric Interetnica a avut loc la Palatul Naţional. Ce spectacole mai include festivalul Mărţişor

Diversitatea culturală a fost sărbătorită aseară pe scena Palatului Naţional "Nicolae Sulac".

Un spectacol folcloric de zile mari a avut loc în cadrul festivalului Mărţişor. Pe scenă au urcat mai multe ansambluri de cântece și dansuri populare.



"Zii măăăi!!. Foaie verde şi-o lalea, Nu te da nu te lăsa!"



Rând pe rând, pe scenă au evoluat colective artistice din toate colţurile ţării.



"Noi am prezentat dansul rusesc. După părerea mea este un eveniment frumos, o sărbătoare a prieteniei a etniilor din plaiul nostru natal."



Dansurile romilor au ridicat pur şi simplu publicul în picioare.



"De fiecare dată venim cu cea mai mare plăcere, cu braţele deschise, cu sufletul aprins, pentru că noi romii suntem cu sângele fierbinte şi avem o mare plăcere că suntem aici."



Dansatorii din sudul ţării au prezentat publicului tradiţiile respectate la o nuntă găgăuză.



Spectatorii au rămas încântaţi de muzica și atmosfera din sală.



"A fost o atmosferă deosebită, este o atmosferă de primăvară într-adevăr şi în suflet şi în scenă."



"Mie mi-a plăcut totul. Am avut ocazia să văd cultura bulgarilor, găgăuzilor, ruşilor, romilor, moldovenilor. Aşa arată ţara noastră multinaţională"



"Tot concertul mi-a plăcut sigur, dar în deosebi, ansamblul Veselia pentru fiica îmi dansează acolo, şi nu numai dar toţi cei care au dansat astăzi şi care au cântat, concertul a fost deosebit, minunat."



"Un concert frumos! Am primit foarte multă plăcere! Dansatorii au fost foarte buni, a fost minunat."



Astăzi, Palatul Național "Nicolae Sulac" va găzdui un nou concert. Pe scenă vor urca Lăutarii lui Nicolae Botgros.