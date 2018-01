Concertul de Anul Nou pe stil vechi de la Nisporeni. Felicitările din partea reprezentanților guvernului, ai parlamentului şi ai raionului

Centrul oraşului Nisporeni s-a transformat astăzi într-o scenă imensă. Zeci de ansambluri folclorice şi artişti renumiţi au evoluat în cadrul unui grandios concert organizat de fundaţia lui Vlad Plahotniuc, "Edelweiss". Spectacolul a atras nu doar locuitorii acestui raion, dar şi oameni din toate colţurile ţării. Pe scena au urcat reprezentanţii guvernului, ai parlamentului şi ai raionului şi le-au urat cuvinte de felicitare tuturor locuitorilor din Nisporeni.

"Stimaţi prieteni, dragi locuitori ai Nisporeniului, sunt încântat să fiu alături de dumnevoastră, sunt încântat de invitaţia care mi-a făcut-o domnul Vlad Plahotniuc, Preşedintele Fundaţiei Edelweiss. Dumnealui m-a rugat să vă transmit felicitări cu această sărbătoare. Îmi doresc ca această dispoziţie bună, plină de optimism să fie cu voi pe întregul an. Guvernul pe care am onoarea să-l conduc face eforturi deosebite împreună cu toată echipa să schimbe lucrurile spre bine în Republica Moldova, acest lucru se poate întâmpla alături de dumnevoatră stimaţi cetăţeni. Dragii mei cu această ocazie vă aduc felicitări cu începutul noului an, cu sărbătorile de Crăciun, noi în continuare vom depune efort astfel încât copii din Moldova să privească cu încredere spre viitor. La mulţi ani!", a spus Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova.



"Sărbătorile de iarnă sunt frumoase deoarece avem ocazia să stăm alături de cei dragi. Mă bucur şi sunt onorat să fiu alături de voi aşa cum sunt şi colegii şi cu această ocazie îi mulţumesc unuia dintre cei mai importanţi organizatori, preşedintele Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss. Noi poporul moldovenesc avem ceva special, suntem privilegiaţi să sărbătorim de două ori sărbătorile de iarnă pe stilul nou şi pe stil vechi, dar indiferent de stilul pe care-l respectăm trebuie să sărbătorim cu bunăvoinţă. Vreau să vă doresc sărbători frumoase în continuare alături de cei dragi, la anul şi la mulţi ani!", a menţionat Andrian Candu, Preşedintele Parlamentul Republicii Moldova.



"Mieu de ghenar, fulgul e rar, aeru-i dalb de colinde. Sus în tării, în veşnicii, stea de-nviere s-aprinde. Stea de înviere s-aprinde dragi nisporeneni azi aici la dumnevoastră pentru că mâine, 15 ianuarie sărbătorim ziua de naştere a poetului nostru nepereche, Mihia Eminescu şi implicit Ziua Naţională a Culturii. Sunt recunoscătoare preşedintelui Fundaţiei Edelweiss, domnului Vlad Plahotniuc pentru multiplele sale acte de susţinere a culturii despre care nu vorbeşte prea des, dar editarea de carte, ajutorul artiştilor plastici, a cinematografiştilor şi oamenilor de teatru i se datorează dumnealui. În această seară când Dumnezeu a dat o frumuseţe de ger nici prea mare nici prea mică, atât cât să ne ţină grămăjoară eu vă doresc un la mulţi ani din toată inima, să ştiţi că tot ceea ce facem facem pentru dumnevoastră. Să aveţi o să sărbăatoare frumoasă!", a urat Monica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



"Dragi nisporeneni, dragi oaspeţi mă bucur să fiu la noi acasă la Nisporeni, pentru a petrece sărbătorile alături de voi. Astăzi în susţinerea noastră a venit Fundaţia lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss care ne-a dat posibilitatea să sărbătorim la noi acasă. Nu în zădar s-a întâmplat acest lucru la cei 400 de ani ai oraşului care se împlinesc în anul 2018. În acest an avem lucruri planificate şi cu toată societatea lucrăm să lucrăm la acest capitol. Eu vă doresc la mulţi ani dragi nisporeneni", a spus Vasile Bîtcă, ex-preţedintele raionului Nisporeni.



"Oraşul Nisporeni este îmbrăcat în haine de sărbătoare, aşa cum nu mai fost vreodată. Se spune cum se începe anul aşa îl vom continua, iar în acest context îi mulţumesc domnului Vlad Plahotniuc pentru că a reuşit de la începutul anului ca Nisporeniul să fie la o astfel de înălţime. Dragii mei să aveţi multă sănătate şi multă bucurie şi fie ca raionul Nisporeni să fie un etalon pentru toate oraşele din Republica Moldova", spune Ghenadie Verdeş preşedintele raionului Nisporeni.



"Dragi oaspeţi, stimaţi nisporeneni, dacă până acum trebuia să mergem până în Chişinăiu pentru a vedea un brad, un Moş Crăciun sau un parc de distracţii, astăzi aceste distracţii le avem la noi acasă, am reusit în ultima săptămână să aducem totul la noi acasă, ca de la mic la mare să aibă o sărbătoare. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără suportul fundaţiei lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss care a adus magia sărbătorilor la Nisporeni, anume el a demonstrat că începuturie bune trebuie să ia foc de la noi de acasă, iar noi vă asigurăm că vom munci pentru ca raionul nostru să prospere. Încă odată la mulţi ani Nisporeni", a menţionat Grigorii Robu, primarul oraşului Nisporeni.



În continuare pe scenă urmează să urce interpreta Antonia, formmaţia 3 Sud Est şi Carla's Dreams.

Târgul de Iarnă de la Nisporeni, organizat de Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss", va fi deschis până la sfârşitul acestei luni.