Concertul alternativ Eurovision 2020, plin de emoţii şi mesaje de încurajare. Participanţii au prezentat mici secvenţe din piesele lor

Concertul alternativ Eurovision 2020 a fost unul de excepţie, plin de emoţii şi mesaje de încurajare. A fost pentru prima dată în cei 64 de ani de la lansare când concursul a fost amânat. Asta însă nu i-a împiedicat pe cei 41 de participanţi, care trebuiau să urce în acest an pe scena de la Rotterdam, să-şi unească forţele de la distanţă şi să creeze împreună un spectacol inedit.

În doar un minut şi patruzeci de secunde, fiecare dintre ei şi-a prezentat piesa pregătită pentru Eurovision şi a transmis mesaje spectatorilor, care au urmărit concertul de pe micile ecrane. Asta a făcut şi Natalia Gordienko, reprezentanta ţării noastre din acest an.



Seara a fost plină de surprize emoţionante. Organizatorii din Ţările de Jos nu au uitat de medicii care se află în prima linie a luptei cu COVID-19. Reprezentantul Suediei a cântat pentru ei piesa "Heroes" - eroi, în traducere.



Câştigătoarea Eurovision 2007 din Serbia a înregistrat special pentru acest concert un clip pentru melodia sa "Molitva" - rugăciune. Totul a fost filmat pe străzile goale din Belgrad. Prin intermediul acestei piese, interpreta a îndemnat oamenii să se roage pentru ca pandemia să ia sfârşit.



Un alt moment emoţionant a fost cel care a simbolizat sfârşitul pandemiei. Pe o linie melodică interpretată de orchestra din Rotterdam s-au aprins luminile în ţările din care provin participanţii la Eurovision 2020.



Concertul a durat două ore şi a fost intitulat "Europe Shine a Light" inspirat de melodia câştigătoare din 1997 "Love Shine a Light" a formaţiei britanice "Katrina and the Waves".