Concerte inedite cu melodii populare, muzică uşoară şi colinde. Adrian Ursu şi Ionel Istrati vor cânta pentru moldoveni într-un turneu în SUA

Şi-au făcut bagajele, şi-au luat CD-urile şi au plecat la drum. Interpreţii Adrian Ursu şi Ionel Istrati au zburat astăzi într-un turneu în Statele Unite. Aceştia vor concerta timp de două săptămâni în şase oraşe mari. Cei doi spun că au aşteptat cu nerăbdare ca să cânte pentru conaţionalii noştri şi să le aducă zâmbete şi bucurii pe feţele lor. Interpreţii spun că le-au pregătit moldovenilor din Statele Unite spectacole inedite unde vor răsuna melodii populare, muzică uşoară, dar şi colinde.

"Mă simt cumva dublu şi fericit de faptul că urmează un turneu nemaipomenit de şapte concerte şi deja îmi este dor de Andreia şi de Irinuca, care va veni mai târziu în Statele Unite. La Chicago vom avea primul concert chiar de Revelion, va fi un concert petrecere de şase opt ore şi sunt sigur că va fi puţin", a declarat Andrian Ursu.



"Un turneu destul de interesant. Emoţii pozitive deoarece tot timpul mi-a plăcut să cânt pentru diasporă, pentru moldovenii stabiliţi peste hotare, am foarte mulţi prieteni în America şi cu siguranţă o să îi vizităm, ei ne aşteaptă cu mare drag, o să ne întâlnească", a menţionat Ionel Istrati.



Intepreţii vor evolua de Revelion în Chicago, după care urmează Sacremento, Seattle, New York, Baltimore şi Orlando.



"Am creat CD-uri speciale pentru Statele Unite, CD-uri care vor conţine toate melodiile cele mai frumoase şi mai noi şi mai vechi. Cei care sunt acolo eventual plecaţi de de 15-20 de ani să aibă ocazia să îşi cumpere un CD şi să asculte în maşină", a explicat Adrian Ursu.



"Am luat CD-uri, am luat cadouri pentru prietenii mei, băutură. - Fără băutură?- Nu se poate evident. Cu vin moldovenesc trebuie să plecăm. Am luat în jur de 100 de CD-uri ca să fac cadouri. - Dar la vânzare?- Nu ştiu o să mă gândesc", a precizat Istrati.



Artiştii spun că vor fi remuneraţi dublu pentru concertele susţinute în Statele Unite, însă sunt convinşi că nu vor ajunge cu banii acasă, deoarece au de vizitat o mulţime de locuri frumoase. De asemenea, după turneu, Adrian Ursu va mai rămâne alături de soţie încă pentru două săptămâni în America.