CONCERT SPECTACULOS LA TIRASPOL. Au participat 135 de muzicieni de pe ambele maluri ale Nistrului

Arta care unești. O sută treizeci şi cinci de muzicieni, de pe ambele maluri ale Nistrului, printre care 95 de copii, au participat la Tiraspol, la un concert comun. Cor de copii, muzică rock, orchestră simfonică, de aceasta s-au putut bucura vineri, spectatorii unui concert excepţional. Evenimentul a fost organizat de Moldovan National Youth Orchestra, cu susținerea Uniunii Europene.

Pentru o seară, Moldovan National Youth Orchestra, condusă de Andriano Marian s-a mărit cu zece interpreți originari din stânga Nistrului. Artiştii au pregătit pentru spectatori un concert condimentat cu de toate.



"Per general putem spune că este un concert rock, dar avem muzică jaz, blues şi pop, dar şi muzică clasică. Avem diferite genuri de muzică, dar care va suna în armonie", a spus Andriano Marian, dirijor.



Interpreţii au muncit mult pentru ca rezultatul final să cucerească publicul, care a fost generos în aplauze şi cuvinte de laudă. Şapte soliști, acompaniați de instrumentiști și copii, au interpretat piese celebre ale unor trupe legendare, precum The Scorpions, Beatles, Queen şi Sting.



"Emoţiile au fost la cel mai înalt nivel. A fost o energie nebună în sală, dar şi în culise. Dirijorul, Andriano Marian este un om deosebit. Este primul nostru concert împreună, am nişte emoţii deosebite, sunt foarte mulţumită de această colaborare", a zis Tatiana Caragheaur, solistă.



"Cred că totul ne-a reuşit. Eu am dăruit atâta energie cât am putut şi am primit la fel de multă. Publicul a fost unul pozitiv. Totul a fost super. Mulţumesc mult", a zis Timur Casirin, solist.



Spectatorii au rămas impresionaţi de felul în care au cântat tinerii, dar şi de atmosfera pe care au reuşit să o creeze.



"Acum în interiorul meu se petrec lucruri deosebite, totul a fost minunat, noi suntem mulţumiţi."



"- A fost minunat, eu am savurat.

- Ce v-a plăcut cel mai mult?

- Şi corul de copii şi dirijorul, a fost minunat, aveam impresia că el nu dirijează, doar savura procesul, se mişca, dansa, era o adevărată plăcere să îl admiri. "



În lunile iunie și iulie 2020, Moldovan National Youth Orchestra urmează să organizeze alte două mari concerte. În perioada septembrie – octombrie 2019, orchestra a susținut concerte și flash-mob-uri muzicale în mai multe localități din stânga Nistrului.

În total, turneul va avea un parcurs de 2 500 kilometri și va reuni peste o sută de instrumentiști din Moldova, Uniunea Europeană, SUA, Rusia și Ucraina.