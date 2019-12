Concert simfonic în stil oriental la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Spectatorii spun că a fost o seară memorabilă

Concert simfonic în stil oriental, în Capitală, susţinut de Orchestra Naţională de Tineret a Moldovei. Dirijorul Andriano Marian şi-a adunat, aseară, echipa de muzicieni la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi a încântat publicul cu melodii din Egipt, India, Turcia sau Grecia.

Pe lângă muzica simfonică, oaspeţii au avut ocazia să guste din bucate orientale sau să bea ceai turcesc.



Pe parcursul serii au răsunat 10 piese din 10 ţări.



"Mie de foarte mult timp îmi place muzica orientală, tot ce e legat de spaţiul acesta, cred că ideea a apărut un an în urmă. Protagonistul principal, desigur, este Dan Ţurcanu, compozitorul care a realizat special pentru acest concert, aceste aranjamente la care a lucrat timp de două luni", a menţionat Adriano Marian, dirijorul Orchestrei Naţionale de Tineret a Moldovei.



"Pentru mine a fost o seară specială, magică. Este pentru prima dată când am o astfel de experienţă să cânt în limba arabă, în limba turcă am mai cântat. Sunt nişte piese speciale pentru mine. Sunt piese tradiţionale din Liban, Turcia, piese de dragoste, se cântă despre zeița frumuseţii, despre cum femeile atrag bărbaţii", a declarat Felicia Dunaf, interpretă.



La concert a evoluat şi corul "Lia - Ciocîrlia" de la centrul republican pentru copii şi tineret "Artico".



Spectatorii spun că au avut parte de un concert memorabil:



"Ceva extraordinar, o atmosferă aşa familială, într-un fel. Nouă nu ne place muzica zgomotoasă, dar ăsta a fost ceva frumos, de cameră".



"Extraordinar concertul, mi-a plăcut foarte mult. Nu pentru prima dată ascult muzica celor de la Youth Orchestra şi sunt încântată".



Preţul unui bilet a fost de 350 de lei.