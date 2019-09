CONCERT JUBILIAR. Peste şase mii de oameni au venit să-i aducă un omagiu interpretului de muzică uşoară, Ion Suruceanu

foto: publika.md

Peste şase mii de oameni au venit aseară la Teatrul Verde din Capitală, ca să-i aducă un omagiu interpretului de muzică uşoară, Ion Suruceanu, care în data de 9 septembrie a împlinit 70 de ani. Supranumit „Celentano” din Moldova, Suruceanu a fost întâmpinat pe scenă cu ropote de aplauze, după care, împreună cu mai mulți artiști, a susținut un concert de zile mari.



Cei prezenți la eveniment au venit cu flori și urări de bine.



„Vrem să îi spunem maestrului că ne mândrim cu dânsu și îl iubim din tot sufletul”.



„Îmi pare bine că mă aflu acum seara la acest mare mare concert. Este un artist alt tinereții mele, și îl ador, și îl iubesc și îmi place foarte mult activitatea dumnealui și îi urez mulți mulți ani înainte”.



„Un mare artist, un om cu litera mare. Totdeauna eram cu el, orice concert nu îl pierdeam”.



Alături de Ion Suruceanu pe scenă au evoluat mai mulţi artiști, printre care Nelly Ciobanu, Natalia Gordienco, Ian Yarburg, Gheorghe Țopa, Diana Odobescu și trupa „DoreDos”. Aceștia spun că Ion Suruceanu le este mai mult decât un coleg și prieten.



„Au fost timpuri când nu am știut că am să vin pe scena mare, nu am știut că o să fim și prieteni. Mă mândresc. Când eram tânăr mă uitam, printre gard cum se spune, la nunți cum cânta el pe la Nisporeni, da uite a venit timpurile să cântăm pe o scenă", a spus interpretul, Gheorghe Ţopa.



„Țin minte când eram mică, cântam pe la concursuri, festivaluri și de fiecare dată Ion Andreievici venea și mă saluta, felicita. De fiecare dată mă susținea, și vreau să îi mulțumesc pentru acest lucru. În această seară pentru mine e o mare plăcere și onoare să fiu alături de el” ,a menţionat interpreta, Natalia Gordienco.



Artistul spune că 70 de ani pentru el este doar o cifră, pe când vârsta este starea pe care o trăiești.



„La 70 de ani e cam exact așa cum e și la 60, și la 50. Vă spun în ce e secretul, dacă ești tânăr în suflet și nu te uiți data nașterii în pașaport, te simți bine. Eu mă simt foarte bine. Acum să spun că peste cinci ani fac un spectacol, nu știu, mă tem să nu fie ultimul spectacolul ăsta”, a spus interpretul, Ion Suruceanu.



Ion Suruceanu s-a născut în satul Suruceni, din raionul Ialoveni și a absolvit Colegiul de muzică "Ștefan Neaga" din Chișinău. În perioada 1970 - 1973, a fost solistul formației "Noroc", ulterior,a mai cântat timp de zece ani în orchestra de muzică ușoară "Bucuria" și "Contemporanul". Artist al poporului și Cavaler al Ordinului Republicii, Ion Suruceanu ne bucură de aproape cinci decenii cu cele mai frumoase piese, care, între timp, au devenit șlagăre.