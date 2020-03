CONCERT INEDIT la o adâncime de circa 1.900 metri. Spectacolul a intrat în Cartea Recordurilor (VIDEO)

O trupă din Canada a susținut un concert inedit, cu care a intrat în Cartea Recordurilor. Spectacolul s-a desfăşurat într-o... mină din provincia Ontario, la o adâncime de aproape 1.900 metri. Formația a cântat timp de 50 de minute.



La evenimentul din mina Craighton a asistat și o reprezentantă a Guinness World Records, care a consemnat reușita. Concertul şi a avut şi un scop nobil: strângerea de fonduri pentru taberele ştiinţifice pentru copii, organizate de Science North şi pentru organizaţia caritabilă Miners for Cancer.

Deepest underground concert?! ????



The Shaft Bottom Boys have taken the title for the deepest concert underground after playing a concert at 1,893.8 m (6,213 ft 3.05 in) below sea level at Vale’s Creighton Mine in the City of Greater Sudbury, Ontario. https://t.co/skeBmgDKbo pic.twitter.com/4WmO7v1aPl