Concert inedit în Alpii elveţieni. Spectatorii au ascultat concertul din propriile maşini

Sub aplauze şi claxoane, pe scenă au evoluat mai mulţi artişti internaţionali.Unul dintre tenorii care au participat la festival susţine că i-a plăcut să cânte în faţa spectatorilor, după o perioadă îndelungată în care concertele au fost anulate."Desigur totul este diferit, deoarece într-o încăpere închisă poţi să te uiţi în ochii spectatorilor. Aici nu am avut această posibilitate, dar ne-am bucurat de moment.""Acest concert drive-in este potrivit pentru noi pentru că eu sunt în grupul de risc. Am stat luni întregi închişi în casă."Acesta este primul concert drive-in desfăşurat în Elveţia.