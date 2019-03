CONCERT INEDIT DE MĂRŢIŞOR. Orchestra naţională Lăutarii a încântat publicul cu un concert de excepţie

Orchestra naţională "Lăutarii" condusă de maestrul Nicolae Botgros a încântat, aseară, publicul cu un concert de excepţie. Instrumentiştii au fost însoţiţi de voci renumite de pe ambele maluri ale Prutului.

Spectacolul de muzică populară a fost organizat în cadrul Festivalului Mărţişor 2019.



"Am cântat în toată lumea, toate scenele cele mari, dar când vin la Chişinău am cele mai mari emoţii. Ştiu că spectatorii noştri sunt cei care au o ureche şi un suflet extraordinar", a spus dirijorul orchestrei "Lăutarii", Nicolae Botgros.



Pe scenă au urcat Lidia Bejenaru, Ion Paladi, Lilia Roşca, Ioana Căpraru şi Nicolae Ciubotaru.



"Avem norocul şi fericirea să avem întotdeauna public cald şi doritor de folclor. La noi se respectă valorile, tradiţiile", a spus interpreta de muzică populară, Lidia Bejenaru.



Artiştii veniţi din Români spun că pentru ei este o onoare să cânte alături de maestrul Botgros.



"Am înfrăţit cântecele de acolo şi de aici, iar noi suntem mesagerii. Eu locuiesc în Iaşi şi Chişinăul pentru mine e a doua casă. Întotdeauna cu maestrul Nicolae Botgros noi numai surprize facem pentru spectatori", a spus interpretul de muzică populară, Constantin Bahrin.



"Este o onoare să fiu prezentă aici, este un public minunat, întotdeauna am fost întâmpinată cu aplauze furtunoase şi de fiecare dată voi veni cu bucurie", a spus interpreta de muzică populară, Stana Stepănescu.



"Întotdeauna vin cu drag la Chişinău. Este un public care ne emoţionează de fiecare dată", a spus interpreta de muzică populară, Mariana Ionescu.



Spectatorii au rămas încântaţi de muzica și atmosfera din sală.



"Este un program foarte bogat, foarte frumos şi evident că în acest început de primăvară ne bucură sufletele. Lăutarii este o orchestră model."



"Îmi place muzica populară şi de asta am ales ca seara de luni, după muncă să vin la concert. - Cu cine aţi venit? - Am venit cu nişte prieteni de-ai mei. "



"Extraordinar. Ca deobicei la Lăutarii primeşti cea mai mare plăcere. Sunt ai noştri, simţim sufleteşte, ca acasă."



Unii spectatori au venit din România pentru a asculta Lăutarii lui Botgros.



E o atmosferă foarte plăcută, totul e ok, muzică bună. Ne plac, noi suntem veniţi de la Iaşi aici. - Cu cine aţi venit? - Cu soţia, cu prietenii. "



