Concert în memoria lui Anatol Dumitraş. Sute de oameni au venit să asculte melodiile îndrăgite ale regretatului artist

La trei ani de la moartea interpretului Anatol Dumitraș, mai mulți colegi de breaslă au urcat ieri pe scena Filarmonici Naționale, pentru a-l omagia. Sute de oameni au venit să asculte melodiile semnate de Anatol Dumitraş, iar la concert a fost prezentă și soția regretatului artist.



Melodiile ”Hoinarul”, ”Dulce-i vinul”, ”Polițist”, ”Roata Vieții” și multe altele au răsunat aseară pe scena Filarmonicii Naționale. Acestea au fost interpretate de artiștii autohtoni, pentru care Anatol Dumitraș este un exemplu demn de urmat.



”Anatol Dumitraș a fost, este și cu siguranță va rămâne prietenul meu, cu care am avut sute de concerte și evenimente. A fost un artist foarte muncitor, pentru că muncea zi și noapte, nu avea pauze și se cânta live”, a spus interpreta, Victoria Lungu.



”Cum a cântat Anatol și cum le-a interpretat, nu le o să le interpreteze nimeni. Anatol, ceea ce a făcut, a făcut în primul rând pentru spectatori. Foarte buni am fost. Foarte buni prieteni. Am lucrat, cot la cot, mult timp, am avut spectacole”, a menţionat interpretul, Anatol Mîzenco.



La concert a fost prezentă și soția regretatului artist.



”E foarte greu. Chiar e foarte greu. Cu calmante. Când le-a scris, era în casă. Eu le știu permanent, cap cu coadă, dar le știu. Odată auzind melodia, se răscolesc amintirile de atunci. Chiar ideal, și ca tata, și ca soț, și ca prieten. Noi ne înțelegeam din priviri, nici cuvinte nu trebuiau”, a spus soția regretatului artist, Lidia Dumitraş.



Concertul a fost unul emoţionant, iar spectatorii au cântat alături de artiști.



”Poate eu nu am cunoscut toate șlagărele, cântecele, dar acuma am rămas impresionată de maestru, care a pierdut mult".



”Tare mare plăcere am primit și cuvinte nu am. A fost și este cu noi Anatol Dumitraș”.



”Sunt niște melodii de suflet. Niște melodii de neuitat, pe care o să le cântăm noi, copiii noștri, nepoții”.



Anatol Dumitraş s-a stins din viață în data de 14 iunie 2016, răpus de cancer, la vârsta de 60 de ani. În cele peste trei decenii de activitate, a lansat cinci albume şi a susţinut concerte în 57 de ţări. În anul 2012 a primit titlul de Artist al Poporului. A fost solist în formațiile „Bucuria”, „Legenda”, „Plai”, iar începând cu anul 1993, a fost solist al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.