Concert în memoria DJ-ului Avicii la Stockholm. Când va avea loc

Fundaţia Tim Bergling, numită după regretatul DJ suedez, a dezvăluit line-up-ul acestui show - Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness -, ale cărui încasări vor fi donate în beneficiul organizaţiilor care acţionează pentru prevenirea sinuciderilor."Tim plănuia ca muzica lui să fie interpretată alături de o uriaşă trupă live, iar noi, acum, îi îndeplinim visul şi vom oferi fanilor şansa de a asculta muzica lui în această modalitate unică", a declarat tatăl DJ-ului Avicii, Klas Bergling, într-un text publicat în The Times, potrivitDin line-up-ul evenimentului fac parte şi 19 cântăreţi care au colaborat cu Avicii la piese precum "Lonely Together", înregistrată cu Rita Ora, şi "Lay Me Down", intereptată alături de Adam Lambert. Alex Ebert, Aloe Blacc, Amanda Wilson, Andreas Moe, Audra Mae, Blondfire, Bonn, Carl Falk, Dan Tyminski, Dimitri Vegas & Like Mike, Daniel Adams Ray, Joe Janiak, Nick Furlong, Otto Knows, Sandro Cavazza, Simon Aldred, Vargas Lagola şi Zak Abel completează lista muzicienilor care vor participa la acest show, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Fundaţiei Tim Bergling, scrieBiletele pentru acest show, ce va avea o durată de două ore, au fost puse în vânzare miercuri.