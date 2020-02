Concert în memoria compozitorului şi interpretului Anatol Roşcovan, la Palatul Feroviarilor din Capitală

Văduva artistului, Angela Roșcovan, a lucrat mai bine de trei luni pentru a aduce pe scenă cei mai îndrăgiți interpreți din țară."În acest an, Anatol Roșcovan ar fi împlinit 60 de ani, De fapt, e un vis al meu, ca să fac un spectacol în memoria lui. Doar așa trăiește un artist: prin cântecele lui, prin spectacole, așa lumea își aduce aminte de artist", a spus soția fostului interpret, Angela Roșcovan."Era un om foarte prietenos, un om de omenie, cum se mai zice la noi. Un muzician foarte deosebit și un om care a știut să educe generații de copii în scenă", a spus interpreta, Victoria Lungu."A fost un om care a meritat să poarte acest cuvânt, care nu-l merită fiecare. Om adevărat, talentat, muncitor. Mă mândresc că sunt la acest spectacol și îmi pare foarte rău că, din păcate, e un spectacol de plecare, nu este Anatol", a spus interpretul, Valeriu Cordineanu."Voi sunteți niște oameni excepționali și cred că asta conteză cel mai mult. Transmit cele mai sincere urări de bine tuturor artiștilor care au venit să cânte, tuturor copiilor care cântă piesele compune de Anatol și pentru Angela, care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment", a spus fiul lui Anatol Roșcovan, Ștefănel Roșcovan."Astăzi am venit că deja sunt 12 ani de când el a plecat din rândurile noastre. Ce face doamna Angela în această seară, bravo ei, e meritul ei. Anatol a meritat asta"."Îmi pare bine că astăzi se petrece așa concert, în memoria lui Anatol și de asta am hotărât să venim, să fim și noi prezenți"."Noi am venit în memoria lui Anatol Roșcovan, să privim un concert. Sunt artiștii noștri moldoveni".În 21 ianuarie, compozitorul şi interpretul Anatol Roşcovan ar fi împlinit 60 de ani. El a murit în 20 octombrie 2008.