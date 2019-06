CONCERT ÎN AER LIBER: Pe scările Teatrului de Păpuși "Licurici" a avut loc un concert dedicat Zilei Europene a Muzicii

Locuitorii Capitalei au avut parte de o surpriză muzicală mai puţin obişnuită. Ieri, pe scările Teatrului de Păpuși „Licurici” a avut loc un concert dedicat Zilei Europene a Muzicii. Astfel, trecătorii, dar şi oamenii care aşteptau în staţie şi-au schimbat planurile şi s-au distrat în plină zi. Aceştia au ascultat piesele mai multor interpreţi autohtoni şi s-au prins în horă când pe scena improvizată a urcat Orchestra "Fraţilor Advahov".

Unii dintre spectatori spun că au aflat despre eveniment de la radio. Majoritatea însă treceau prin zonă şi s-au oprit să savureze atmosfera.



"Extraordinar concert. Artişti pe măsură şi dispoziţie bună. Profităm de această sărbătoare, să ne bucurăm împreună."



"- Ştiţi de Sincer nu, am trecut pe alături, dar îmi place foarte mult. M-am oprit să ascult un pic. Muzică uşoară, a noastră moldovenească."



"Este foarte frumoasă ideea şi aşa idei trebuie să mai fie, pentru că cu asta noi trăim."



Şoferii transportului public şi taxatoarele au putut şi ei să se delecteze cu muzică live preţ de câteva secunde.



Concertul a fost organizat de Direcția Cultură a Primăriei municipiului Chişinău, la solicitarea preşedintelui Centrului Educativ, Cultural, Social, Economic şi Francofon, Luc Francois.



"Este un proiect francez pe care îl sărbătorim şi noi. În colaborare cu domnul Francois, la dorinţele lui, am hotăprât să susţinem acest proiect frumos", a spus şefa Direcţiei Cultură a Primăriei Chişinău, Stela Mitriuc.



"Repede ne-am organizat şi am făcut un program de 20-30 de minute fiecare colectiv municipal, ca să sărbătorim ziua muzicii internaţionale."



Alături de Orchestra "Fraţilor Advahov", au evoluat interpeţii Roxana, Serg Kuzenkoff, Carolina Gorun, dar şi ansamblul "Plăieşii" şi formaţia "Megapolis".



Ziua Internațională a Muzicii a fost sărbătorită pentru prima dată în 1982, ulterior a început să fie celebrată în tot mai multe state. Evenimente festive sunt organizate în peste 700 de oraşe din 120 de ţări.