Concert grandios în cadrul "Săptămânii Culturii Georgiene". Renumitul ansamblu coral "Batumi", pe scena de la Chișinău

Seară plină de inspiraţie la Sala cu Orgă din Chişinău. Renumitul ansamblu coral de muzică polifonică "Batumi" din Georgia a susţinut un concert grandios în cadrul "Săptămânii Culturii Georgiene". Soliştii au impresionat publicul cu un spectacol care a durat aproape două ore.



Artiştii georgieni au redat spectatorilor, prin tonalitatea şi vibraţia sunetelor, un amalgam de emoţii.



Melodii euforice, motivaţionale, melancolice şi chiar dramatice - de toate au avut parte spectatorii care i-au ascultat pe artiştii georgieni.



La final, în semn de solidaritate cu vecinii noştri, artiştii din Georgia au interpretat un cântec în limba ucraineană. Spectatorii au rămas impresionaţi până la lacrimi.



"Am pielea de găină până acum. Lacrimi în ochi. Sunt copleşit de emoţii. E nemaipomenit, e super! "

"Impresiile sunt nemaipomenite. Corul este fabulos. Vocile sunt foarte tari şi frumoase."



"Vocile sunt impresionante, cred că la final la toţi li s-a ridicat părul de pe mâini şi nu doar. Foarte frumos."



După concert, am discutat şi cu artiştii ansamblului coral Batumi. Aceştia ne-au spus că au rămas plăcut surprinşi de căldura publicului moldovenesc.



"Publicul este foarte dinamic şi optimist. Spectatorii sunt plini de energie. Ţinând cont de tradiţiile şi experienţa culturală moldovenească, am simţit după fiecare intrepretare cum reacţionează sala, publicul. Putem spune cu mândrie că am meritat. ", a declarat NODAR VARSHANIDZE, membrul ansamblului "Batumi".



Artiştii ne-au povestit şi despre specificul costumului naţional georgian.



"Se cheamă Cioha. Avem şi un cuţit. Şi mai sunt gloanţe militare pentru armă. Dacă e să citim istoria Georgiei, mereu am avut războaie. Omanii când lucrau chiar, la prăşit, sau culegeau struguri, mereu aveau asupra lor o armă. Suntem mereu gata, dacă putem aşa să spunem.", a explicat LADON MAKHARADZE, membrul ansamblului "Batumi".



Concertul de la Sala cu Orgă face parte dintr-un şir de evenimentele dedicate "Săptămânii Culturii Georgiene", organizate de Ambasada Georgiei în Republica Moldova.



"Pe 25 iunie marcăm 30 de ani de relaţii diplomatice între Georgia şi Republica Moldova. În acest context, împreună cu colegii din Moldova am organizat "Zilele Culturii Georgiene". A avut loc deja concertul trupei Sukhishvili, au avut loc şi alte concerte. Mă bucur că toate evenimentele au avut succes şi că publicul din Moldova a îndrăgit cultura georgiană. Am spus-o şi o să repet în continuare - vrem mai multă Moldovă în Georgia şi mai multă Georgie în Moldova. Mulţumesc!", a menționat Levan Diasamidze, ambasadorul Georgiei în Moldova.



Cu ocazia "Săptămânii Culturii Georgiene", în perioada 20 - 26 iunie, telespectatorii din ţara noastră pot urmări la PRIME scurtmetraje, dar şi filme artistice reprezentative pentru cinematografia georgiană, precum "Vstrecia v gorah", "Ne goriui" şi "Mimino". Acestea sunt difuzate la ora 22:00, după principalul buletin informativ al zilei, "Primele Ştiri".